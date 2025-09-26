Campanie pentru a elimina pesimismul și „corectarea emoțiilor negative” de pe internet, lansată de China

Administrația Cyberspațiului din China a demarat o campanie națională de „curățare” a mediului online, menită să reducă postările ce „exagerează sentimente negative și pesimiste”, scrie BBC.

Scopul oficial este „corectarea emoțiilor negative” și crearea unui internet „mai civilizat și rațional”, potrivit comunicatului publicat în această săptămână.

Autoritățile urmăresc să limiteze mesaje precum „munca e inutilă” sau „studiile nu ajută la nimic”, populare în rândul unei generații tinere care se confruntă cu perspective economice sumbre, șomaj ridicat și competiție acerbă pentru locuri de muncă și admiterea la facultate.

Printre cei afectați se numără creatori de conținut cunoscuți, precum Hu Chenfeng, ale cărui conturi au fost șterse fără explicații, după ce a făcut un comentariu viral despre „oameni Android”, o glumă interpretată ca referire la inegalități sociale.

Zhang Xuefeng, un influencer apreciat pentru sfaturile sale directe despre educație și carieră, a văzut de asemenea restricționat accesul la publicul său, după ce a vorbit deschis despre realitățile dure ale pieței muncii.

Campania vizează și platformele de socializare.

Aplicații populare precum Xiaohongshu, Kuaishou și Weibo riscă sancțiuni pentru că nu au controlat suficient conținutul considerat „negativ” sau „trivial”.

Experții avertizează că limitarea exprimării frustrărilor ar putea înrăutăți starea psihică a populației tinere.

„A împiedica oamenii să-și descarce nemulțumirile poate avea efectul contrar,” spune Simon Sihang Luo, profesor la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore.