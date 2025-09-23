Sezamo a lansat campania Oktoberfest cu produse aduse direct din festival

Până pe 5 octombrie, clienții pot descoperi o selecție de peste 35 produse autentice, aduse direct din Germania, care recreează atmosfera de festival chiar la masa de acasă.

Oferta specială include berea oficială Oktoberfest, cu brandurile Paulaner și Erdinger fabricate special pentru această sărbătoare, cârnații bavarezi Weisswurst originali din Germania, varză acră de la Hengstenberg, cârnații tip Nuernberger din Nürnberg, covrigii bavarezi în varianta normală și XXL, precum și muștarul tradițional pentru Weisswurst de la Develey și Haendlmaier. Din selecție nu lipsesc nici specialitățile consacrate precum Leberkäse – așa-numitul „cozonac din carne” –, cârnații Kasekrainer sau mezelurile rafinate precum Jambonul din Pădurea Neagră și Speck-ul care transformă orice platou într-un festin bavarez. În plus, clienții pot găsi și ingrediente clasice pentru rețete autentice, precum untura de porc sau mangaliță, care adaugă gusturi intense oricărei mese.

