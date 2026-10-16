Cea mai mare Unitate de Primiri Urgențe din România, cu finanțarea tăiată la jumătate. Bolojan: „Unități strategice nu au alocările suficiente”

Șeful interimar al Guvernului susține că situații similare există și la alte unități de primiri urgențe și avertizează că este nevoie de o rectificare bugetară.

Bolojan a prezentat situația de la Floreasca în contextul argumentelor pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, afirmând că actualul Executiv interimar nu mai dispune de instrumentele necesare pentru rezolvarea unor probleme de finanțare ale serviciilor publice.

Bolojan: UPU Floreasca a primit 5 milioane de lei

Premierul interimar a afirmat că UPU Floreasca a avut în 2025 o alocare inițială de 10 milioane de lei, sumă care s-a dovedit insuficientă și a trebuit suplimentată. Pentru 2026, potrivit acestuia, suma alocată inițial a fost redusă la 5 milioane de lei.

„Gândiți-vă, de exemplu, că în cursul anului trecut, când s-a format bugetul, Unitatea de Primiri Urgență de la spitalul din București, de la Floreasca, care este cea mai mare din România, a avut o alocare inițială de 10 milioane de lei. Nici banii aceștia în 2025 nu i-au ajuns și au trebuit suplimentați. Anul acesta, Ministerul Sănătății cât credeți că i-a alocat? 5 milioane de lei, jumătate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a continuat:

„Deci, dacă cu un an înainte ai consumat peste 10 milioane și acum aloci jumătate, înseamnă că, practic, aproape la jumătatea anului, această unitate a rămas fără finanțare. Și când a venit domnul Cseke ministru interimar la Sănătate, a constatat că are probleme de funcționare.”

Probleme și la alte unități de primiri urgențe

Potrivit lui Bolojan, Floreasca nu reprezintă un caz izolat. El a indicat o situație similară la Mureș, unde alocarea inițială ar fi scăzut de la 8 milioane de lei în 2025 la mai puțin de 4 milioane de lei în acest an.

„Aceeași situație este și la alte unități de primiri urgență din România, cum este Mureș. Avea în 2025 alocarea inițială de 8 milioane de lei, acum i s-au alocat sub 4 milioane de lei. Prin urmare, aveam și avem unități strategice, unitățile de primiri urgențe, care nu au alocările suficiente să funcționeze până la finalul anului”, a afirmat Bolojan.

Sau dintr-o intenție premeditată, sau din incompetență

Premierul interimar a criticat în termeni duri modul în care au fost construite aceste alocări bugetare, prezentând două posibile explicații.

„O să mă întrebați de ce s-a făcut asta. Sau dintr-o intenție premeditată de a duce banii în alte direcții și a lăsa servicii de bază fără acoperire, ca să mai poți primi ceva bani la rectificare pe final de an, sau din incompetență, că nu poți să spui altfel”, a declarat șeful interimar al Guvernului.

El susține că, până acum, Executivul a încercat să acopere necesarul prin redistribuirea banilor existenți în interiorul ministerelor, însă această soluție și-ar fi atins limitele.

„Cert este că noi, în această perioadă, am făcut rectificările din interiorul ministerelor, adică am realocat banii de la alte programe ca să asigurăm funcționarea, dar nu mai există capacitate pentru a acoperi funcționarea pe mai departe. Ori ai nevoie de rectificări de buget, deci de alocări din alte părți către aceste zone”, a spus Bolojan.

Bolojan invocă situația de la Floreasca pentru instalarea unui guvern cu puteri depline

Declarațiile au fost făcute în timp ce premierul interimar explica de ce consideră necesară învestirea rapidă a unui nou Executiv. Potrivit lui Bolojan, după aproximativ cinci luni de interimat, capacitatea Guvernului de a interveni prin politici și măsuri bugetare este limitată.

El a susținut că problema depășește calculele politice și privește funcționarea unor servicii publice esențiale, pregătirea bugetului pentru 2027 și condițiile în care România se finanțează pe piețele internaționale.

Bolojan a precizat că va propune PNL să acorde noului Executiv un vot de învestitură pe care l-a descris drept unul „de responsabilitate și de necesitate”, decizia urmând să fie discutată în Biroul Politic Național al partidului sâmbătă.