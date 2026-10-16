Cine ar putea doborî Guvernul Niculescu. Bolojan: „Principalul pericol este Partidul Social-Democrat”

Într-un interviu acordat vineri la Digi24, liderul liberal a invocat precedentele în care social-democrații și-au înlăturat propriile guverne și a explicat că experiența ultimelor luni a determinat o mare parte dintre liberali să respingă o nouă coaliție cu PSD.

Bolojan a vorbit despre viitorul Executiv în contextul negocierilor purtate cu Luca Niculescu și al posibilului sprijin pe care PNL l-ar putea acorda la învestirea noului guvern.

„Cel mai periculos adversar pentru guvernul respectiv este tot PSD-ul”

Întrebat dacă un eventual Cabinet Niculescu ar putea rezista până la alegerile din 2028 sau dacă există riscul unei noi căderi de guvern, Bolojan a invocat două vulnerabilități: fragmentarea Parlamentului și comportamentul PSD.

„E greu să spun care va fi evoluția acestui guvern dacă va fi instalat marți, săptămâna viitoare, dar sunt două constante. Situația parlamentară nu se va schimba de pe o zi pe alta, deci avem un Parlament pulverizat, ca rezultat al alegerilor din 2024, într-o situație complicată. Știți care este situația? Nu e ușor să faci majorități, să ai direcții stabile. Asta este o realitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a continuat cu o acuzație directă la adresa social-democraților:

„A doua realitate este că cel mai periculos adversar pentru guvernul respectiv este tot PSD-ul.”

Bolojan a legat această afirmație de experiența guvernelor precedente și de criza politică traversată în ultimele luni.

„Pentru că, în condițiile în care și-au dat propriile guverne jos anii trecuți au generat criza inclusiv în guvernul pe care l-am condus, pentru că am respectat programul de guvernare, pentru că am încercat să fac ceea ce trebuie pentru România. Principalul pericol și pentru guvernul Luca Niculescu este Partidul Social-Democrat”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan: „Și-au mai dat propriile guverne jos”

Întrebat dacă se așteaptă ca PSD să ajungă să provoace căderea unui guvern din care face parte, Bolojan a invocat precedentele politice ale social-democraților.

„Nu și-au dat jos propriul guvern? Și-au mai dat propriile guverne jos. Niște premieri PSD au făcut asta”, a spus premierul interimar.

El a explicat apoi că experiența relației cu social-democrații este unul dintre motivele pentru care o parte importantă a liberalilor nu mai dorește continuarea unei coaliții PNL-PSD.

„Este motivul pentru care o masă mare de liberali au hotărât că nu vor mai fi, în actualul context politic, într-o coaliție cu PSD, pentru că nici dumneavoastră nu v-ați asocia cu cineva dacă ați fi avut o experiență de tipul celor pe care ați avut-o cu un fost partener care nu-și respectă înțelegerile, care creează crize și care te duce într-o situație imposibilă”, a declarat Bolojan.

PNL ar urma să intre în opoziție

Bolojan a precizat că discuțiile cu Luca Niculescu privind condițiile în care liberalii ar putea vota învestirea noului Executiv sunt practic finalizate.

„Discuțiile cu domnul Luca Niculescu au fost practic încheiate. Avem o formă a acestui posibil acord”, a afirmat premierul interimar.

Potrivit acestuia, documentul vizează respectarea țintei de deficit, limitarea cheltuielilor suplimentare la cele pentru care există venituri certe, respectarea angajamentelor asumate de România și continuarea investițiilor.

„Respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare doar pe bază de venituri certe, pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat și toate eforturile pe care le-au făcut românii în această perioadă înseamnă că s-au făcut degeaba. Respectarea angajamentelor noastre, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului. Acestea sunt elementele”, a spus Bolojan.

Liderul liberal a insistat că un eventual vot pentru Cabinetul Niculescu nu ar însemna intrarea PNL la guvernare.

„Se precizează cât se poate de clar că PNL este un partid care intră în opoziție, că este un vot care nu e un acord politic, e doar un acord de instalare”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a indicat drept reper pentru această înțelegere adoptarea bugetului pentru 2027, estimând că perioada critică se va întinde până în ianuarie-februarie anul viitor.

În opoziție, PNL nu va bloca măsurile pe care le consideră benefice, dar va sancționa politic deciziile pe care le consideră greșite.

„Lucrurile bune pe care le va face orice fel de guvern nu le vom bloca. Nu am făcut asta niciodată. Vom veni cu propuneri corecte pentru dezvoltarea României, iar atunci când se va sări peste cal, când se vor risipi banii publici, vom taxa aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.