Cine este Călin Georgescu, propunerea AUR pentru funcţia de premier al României

Partidul condus de George Simion şi Claudiu Târziu l-a nominalizat pe Călin Georgescu pentru funcţia de premier al României, încă din campania electorală şi a fost reconfirmat la o zi după alegerile parlamentare.

În vârstă de 58 de ani, Călin Georgescu este, practic, necunoscut pe scena mare a politicii româneşti, dar numele său a mai fost vehiculat ca premier tehnocrat, atât din partea PSD (vehiculat de publicaţia Sputnik), dar şi de la PD-L (2016).

Călin Georgescu este unul dintre experţii în domeniul dezvoltării durabile, având în spate o experienţă de peste 15 ani în cadrul structurilor ONU, dar şi reprezentant al Comitetului Naţional UNEP pentru România, se arată în descrierea sa publică.

Acesta a mai ocupat funcţii de consilier şi de secretar general al Ministerului Mediului, director al Departamentului Organizaţiilor Economice Internaţionale din Ministerul Afacerilor Externe şi secretar general al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma.

În luna noiembrie, Călin Georgescu a realizat o înregistrare video controversată pe Facebook, în care, alături de alte figuri istorice, i-a enumerat printre eroi pe Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, liderul mişcării legionare.

„Cel care luptă pentru Dumnezeu şi neam nu va fi învins niciodată. Neamul românesc, niciodată, nu a trăit prin sclavi, ci a trăit prin Ştefan cel Mare, prin Mihai Viteazul, prin Horia, prin Avram Iancu, prin Cuza, prin Kogălniceanu, prin Corneliu Zelea Codreanu, prin Mareşalul Ion Antonescu şi mulţi, mulţi alţi eroi, prin ei a trăit istoria naţională, prin ei vorbeşte şi a vorbit istoria naţională şi nu prin lachei de serviciu ai puterilor globaliste care astăzi conduc România vremelnic”, susţine Călin Georgescu. (min.1.31)

George Simion a explicat de ce a ales AUR să-l propună premier.

„Acest stimat domn, patriot, creştin, Călin Georgescu este o persoană particulară deocamdată, e în afara AUR, nu e membru, nu deţine funcţii. Noi l-am propus pentru că a fost singurul specialist care a articulat o viziune pentru România. Ne-a plăcut acea viziune, am îmbrăţişat-o şi am pus-o în programul nostru electoral. Şi am zis dacă omul ăsta a gândit aşa va fi bun să-l susţinem”, a afirmat George Simion, la Marius Tucă Show.

Întrebat de Marius Tucă dacă susţine declaraţiile lui Călin Georgescu şi dacă acceptă ştampila de legionar sau fascist pusă pe AUR, Claudiu Târziu a răspuns că partidul său nu îşi propune să promoveze corectitudinea politică.

„Dacă noi vom încerca să facem o politică în conformitate cu corectitudinea politică şi cu exigenţele ei, ştim că acesta este un mare flagel la modă, nu vom ajunge prea departe. Oamenii nu ne-au votat că suntem la fel cu ceilalţi politicieni, ci că suntem în răspăr cu sistemul acesta care fiind corect politic nu s-a abţinut de la a jefui ţara asta 31 de ani, de la a face multe porcării şi a aduce România în situaţia în care ne găsim astăzi. Nu de asta am ajuns aici pentru că au condus legionarii. Nu, pentru că au condus nişte băieţi care se dau foarte democraţi”, a afirmat Claudiu Târziu.

Membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma

Călin Georgescu este descris în CV-urile publice ca un cunoscut expert internaţional în domeniul dezvoltării durabile. A lucrat 17 ani în sistemul ONU, deţinând diferite funcţii în cadrul Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi raportor special al ONU pentru deşeurile toxice şi periculoase din cadrul Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului.

De asemenea, a coordonat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă din România în 1999 şi 2008 şi a fost director al Departamentului Organizaţiilor Economice Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Este membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma, condusă de guvernatorul Mugur Isărescu, şi a fost preşedintele Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma, în perioada 2013-2015.

A scris mai multe cărţi de studii prospective privind dezvoltarea umană şi progresul socio-economic al României. A contribuit, de asemenea, la capitolele privind mediul şi dezvoltarea durabilă din cadrul rapoartelor strategice internaţionale privind România. A obţinut doctoratul în ştiinţa solului la Universitatea de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti”, se arată pe un grup de susţinere al lui Călin Georgescu.

„Politica diplomatică înseamnă să te ai bine cu toţi, dar nu să fii slugă. Nu cere nimeni această atitudine. Oamenii care îşi dau seama că nu sunt băgaţi în seamă, pentru că nu ştiu să spună nimic, devin slugi”, a declarat Georgescu despre politicienii români la TVR.