Marinescu, despre reducerea sporului de condiţii vătămătoare: Este vorba de o măsură temporară

„La Ministerul Justiţiei s-au deplasat grefieri. Grefierii nu sunt angajaţi ai Ministerului Justiţiei. În liumita competenţelor noastre instituţionale şi pentru că avem şi atribuţii în ceea ce priveşte iniţiativa legislativă cu privire la statutul acestora, cu promptitudine am primit la discuţii reprezentanţii sindicatului grefierilor şi am discutat despre tot ceea ce îi preocupă în mod legitim în momentul de faţă. Am discutat inclusiv despre efectele acestei ordonanţe de urgenţă cu privire la sporuri, accentuând că este vorba de o măsură temporară şi privind în viitor, pentru bugetul următorului an, la modalităţile în care aceste chestiuni vor putea să fie reglate, dar, încă odată, cu precizarea că nu noi, Ministerul Justiţiei, suntem angajatori pentru categoria profesională”, spune la Digi24 Radu Marinescu.

El precizează că potrivit OUG, măsura este temporară.

„De aceea, în virtutea rolului nostru de mediator în ceea ce priveşte activitatea profesională a grefierilor, i-am asigurat de sprijinul nostru în dialog cu tot factorii instituţionali pentru a găsi resursele de echilibrare financiară pentru a asigura stabilitatea statutului profesional al grefierului în viitor”, conchide Marinescu.

Limitarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare intră în vigoare de marţi, 1 iulie, potrivit Ordonanţei de Urgenţă aprobată luni de Guvernul României. Această OUG are aplicabilitate până la 31 decembrie 2026.

Executivul a decis, prin ordonanţa de urgenţă aprobată în şedinţa de luni, limitarea sporului acordat în sectorul public pentru activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare la 300 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locul de muncă respectiv.

De asemenea, concediul de odihnă suplimentar, acordat pentru prestarea de munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori activitate în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, va avea o durată cuprinsă între 3-5 zile lucrătoare.

„Aceste măsuri au fost luate din necesitatea urmăririi unei politici fiscal-bugetare prudente, care să asigure sustenabilitatea fiscală pe termen mediu şi lung, precum pentru corectarea deficitului bugetar excesiv”, transmite Guvernul.