Ministrul Justiției, despre reforma pensiilor magistraților: De aici înainte începe o discuție cu mediul judiciar

„Domnul prim-ministru a comunicat ieri public un set de propuneri.(…) Sunt formulate ca niște propuneri, care reprezintă niște repere asumate politic de către coaliție pentru a se concretiza într-un viitor proiect legislativ care urmează să fie bine definitivat din perspectiva modului cum va fi promovat, fie guvernamental, fie în mecanismul parlamentar unde deja există un proiect de legi. Discuțiile despre formule, soluții, propuneri, au debutat cu mult timp în urmă. Ministerul Justiției a participat cu prezentarea unor principii esențiale, fundamentale care trebuie să asigure constituționalitatea unui proiect legislativ. Am arătat care sunt reperele din jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, principiile care sunt jalonate de către Comisia Europeană și celelalte repere ale legislației interne. De aici înainte începe o discuție cu mediul judiciar, pentru că este vorba de statutul dânșilor, cu Comisia Europeană, pentru că este vorba de un jalon din PNRR acela privitor la statutul magistraților.Finalitatea este să obținem o lege solidă, constituțională și care să nu mai fie schimbată an de an pentru a crea instabilitate în sistem”, a declarat la TVR Info Radu Marinescu.

El a fost întrebat dacă este de acord cu creșterea vârstei de pensionare.

„Sigur că este vorba de o creștere a vechimii în activitatea de magistrat. În propunerile care au fost prezentate public de către domnul prim-ministru se observă și când se preconizează intarea în vigoare a legii, a unei viitoare legi în acest sens și de asemenea este prezentată o formulă de etapizare care va asigura sub forma unor norme tranzitorii o predictibilitate pentru cei aflați încă în activitatea profesională și care nu întrunesc condițiile pentru pensionare în temeiul prezentei legi. Deci toate aceste formule se regăsesc în acele propuneri, inclusiv o formulă de etapizare. De aici, repet, pleacă discuțiile care sunt absolut necesare cu mediul judiciar în vederea unei conturări finale a reperelor în ce privește vechimea, în ce privește vârsta, în ceea ce privește cuantumul”, a explicat ministrul Justiției.

Întrebat despre cuantumul pensiilor, ministrul a spus: „Este o propunere care are în vedere o formulă de stabilire a pensiei în raport de indemnizația ultimei luni. Jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și principiile care derivă din cele stabilite cu Comisia Europeană sunt în sensul de a exista o apropiere între pensie, pensia de serviciu, și, respectiv, indemnizația atunci când magistratul a activat. (…) De aici începe discuția cu privire la determinarea acestui cuantum, care poate să fie sigur și pe 70 din net, așa cum s-a propus. Se poate veni și cu alte propuneri, în dezbatrea care se face cu mediul judiciar și domnul prim ministru chiar a precizat că va trimite aceste propuneri spre observare, consultare, analiză de către mediul judiciar”.

Întrebat cum trebuie adoptată această reformă, Radu Marinescu a răspuns: „Important este să stabilim refererile finale ale unui proiect care să realizeze această reformă în acord cu obiectivele stablite prin programul de guvernare, dar și cu principiile fundamentale ale dreptului pe care le-am anunțat. Apoi este o decizie politică a conducerei coaliției de guvernare care va fi instrumentul juridic pe care această reformă va fi promovat”.