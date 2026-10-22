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Cine este Cătălin Munteanu, menționat în scandalul AUR Tunari, alături de Marius Lulea și Adrian Jucătoru

Scandalul capului de porc din Tunari, izbucnit în urma unui incident care îl vizează pe Marius Lulea, ia amploare după ce au apărut noi informații despre persoanele implicate.
Cine este Cătălin Munteanu, menționat în scandalul AUR Tunari, alături de Marius Lulea și Adrian Jucătoru
Alexandru Levin
22 oct. 2026, 20:50, Politic
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Miercuri, Adrian Jucătoru, fost consilier parlamentar AUR, și-a asumat responsabilitatea pentru amplasarea capului de porc și lipirea stickerelor, într-un videoclip publicat pe contul său de Facebook.

În aceeași înregistrare, acesta a afirmat că a implicat și membri ai familiei lui George Simion, liderul AUR, și și-a exprimat regretul pentru acest lucru.

„Eu sunt vinovatul….am folosit inclusiv membri ai familiei lui George Simion. Regret enorm!”, a transmis Adrian Jucătoru.

Cine este Cătălin Munteanu, ruda lui George Simion implicată în scandalul din Tunari

Unul dintre numele apărute în acest caz este Cătălin Munteanu, în vârstă de 21 de ani, originar din Slobozia, județul Ialomița. Acesta este cunoscut în special pentru activitatea sa sportivă și pentru faptul că este fratele Ilincăi Simion, soția liderului AUR.

Cătălin Munteanu a jucat fotbal la Unirea Slobozia, unde a evoluat începând din 2012, iar în 2020 a ajuns la FC Dinamo. Ulterior, în perioada 2023-2024, a evoluat la CS Dinamo, înainte de a-și încheia cariera după un an petrecut la CS Tunari.

Numele său a apărut în publicații în principal în contextul activității sportive, inclusiv în materiale despre competiția Tomis Cup și despre Tabăra de vară organizată de Federația Română de Fotbal.

Adrian Jucătoru susține că acțiunea a fost pusă la cale de Marius Lulea

În videoclipul publicat pe Facebook, Adrian Jucătoru a susținut că ar fi fost determinat să participe la acțiune pentru a-i provoca probleme lui George Simion și pentru a crea presiune în vederea unei schimbări la conducerea partidului.

„Mi s-a spus că astfel îi facem rău lui George Simion și că trebuie o schimbare la vârful partidului. I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îmi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea, prin Ariadna Cîrligeanu”, a afirmat acesta.

Declarațiile reprezintă versiunea prezentată de fostul consilier parlamentar și nu constituie, în sine, o confirmare independentă a acuzațiilor formulate.

Ariadna Cîrligeanu, despre scandalul capului de porc din Tunari

La rândul său, Ariadna Cîrligeanu a oferit o reacție în care a susținut că ideea acțiunii i-ar fi aparținut lui Marius Lulea. Aceasta a afirmat că Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion ar fi fost persoanele care au amplasat capul de porc.

„Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.

Cîrligeanu a descris acțiunea drept o idee „demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea”.

Astfel, scandalul capului de porc din Tunari continuă să genereze acuzații și dezvăluiri privind persoanele implicate și presupusele motive din spatele acțiunii, în timp ce declarațiile celor implicați conturează versiuni diferite asupra modului în care ar fi fost organizată.

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