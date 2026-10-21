Răsturnare de situație în cazul capului de porc din Tunari: un consilier parlamentar AUR își recunoaște vinovăția: ”Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea” | O colegă de partid, implicată în amenințări

UPDATE: AUR: Gestul a fost adresat lui George Simion

AUR a transmis, într-o reacție de ultimă oră pentru MEDIAFAX, că gestul extrem făcut de Jucătoru a fost îndreptat către George Simion. Partidul le cere tuturor persoanelor implicate să își recunoască vina.

„Afirmațiile recente apărute în spațiul public cu privire la episodul „capului de porc” ridică întrebări grave privind o posibilă înscenare a acestui episod, pusă la cale pentru a compromite AUR, pe președintele partidului, George Simion, și membrii din familia acestuia.

Cerem persoanelor implicate să își exprime în mod onest poziția cu privire la cele relatate”, a reacționat AUR într-o declarație transmisă MEDIAFAX.

Știrea inițială

Fostul prim-vicepreședinte al AUR, Marius Lulea, s-a trezit cu un cap de porc, simbol al trădării, aruncat la poarta casei sale. Vinovatul s-a autodenunțat miercuri, printr-un mesaj pe Facebook.

Consilierul parlamentar Adrian Jucătoru își recunoaște vinovăția și îi cere iertare lui George Simion.

Ce a mărturisit făptașul

Adrian Jucătoru spune că persoana care întreaga acțiune ar fi fost gândită chiar de către Marius Lulea și ”executată” prin intermediul Ariadnei Cîrligeanu, deputată AUR de Botoșani, care în trecut a încercat să intre cu gloanțe în Parlament.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stikere și cap de porc din Tunari sunt eu. Mi s-a spus că astfel îi facem rău lui George Simion și că trebuie o schimbare la vârful partidului. I-am implicat inclusiv familia (familia lui Simion – n.r) pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea, prin Ariadna Cîrligeanu”, a recunoscut Adrian Jucătoru, într-un videoclip pe Facebook.

Consilierul parlamentar i-a cerut iertare lui George Simion.

Cum își explică vinovatul gestul extrem

Consilierul o indică pe deputata Ariadna Cîrligeanu ca fiind cea ca “l-a indus” să facă acest gest reprobabil.

Deși spectaculoasă, experții în drept spun ca acțiunea nu ar intra în zona legii penale, dacă nu ar încălca proprietatea privată și nu ar fi o amenințare directă.

Scandal cu amenințări la vârful AUR

Marius Lulea a depus în urmă cu două săptămâni o plângere la Poliție, după ce persoane necunoscute au lăsat un cap de porc în fața porții sale.

Marius Lulea a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că se teme pentru siguranța familiei sale, în special a celor cinci copii, după incidentul din fața locuinței. Acesta consideră că gestul reprezintă o amenințare cu moartea și cere autorităților să trateze cazul cu maximă seriozitate.