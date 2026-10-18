Un cap de porc, simbol al trădării, lăsat la poarta lui Marius Lulea. Poliția Ilfov face verificări | Lulea: Mă tem pentru siguranța celor cinci copii ai mei

UPDATE: Marius Lulea, îngrijorat pentru siguranța celor cinci copii: „S-au depășit niște limite”

Marius Lulea a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că se teme pentru siguranța familiei sale, în special a celor cinci copii, după incidentul din fața locuinței. Acesta consideră că gestul reprezintă o amenințare cu moartea și cere autorităților să trateze cazul cu maximă seriozitate.

„Soția a constatat astăzi, între ora 10 și ora 11, un cap de porc pus aici, la intrarea în casă. Și atunci am considerat că această amenințare, pe care eu o văd ca pe o amenințare cu moartea, pentru că este o practică, un semnal care se folosește de către grupările mafiote”, a declarat Lulea.

Lulea a precizat că situația a depășit limitele unei confruntări politice și că doar autoritățile pot interveni pentru a clarifica împrejurările incidentului.

„Cred că în momentul de față s-au depășit niște limite și nu cred că Marius Lulea poate să soluționeze această chestiune, ci doar statul român. Am încredere că atât procuratura, cât și judecătorii din România vor trata cu maximă seriozitate, pentru că vorbim despre niște acțiuni care se accentuează și care pun în pericol siguranța mea și a familiei mele”, a spus acesta.

Lulea a insistat asupra îngrijorării pentru cei apropiați, subliniind că astfel de incidente nu ar trebui să facă parte din dezbaterea politică.

„Tratez cu maximă seriozitate, mai ales că vorbesc de familia mea, de cei cinci copii, de soție. Nu cred că dezbaterea politică trebuie să se mute pe un comportament infracțional sociopat, așa cum se întâmplă în momentul de față”, a afirmat cofondatorul AUR.

Acesta a mai spus că a depus o plângere penală și speră ca persoanele responsabile să fie identificate.

UPDATE: Poliția Otopeni face verificări

Polițiștii din Otopeni au fost sesizați de Marius Lulea, cofondator al AUR, după ce a găsit un cap de porc în fața porții locuinței sale, duminică dimineața. În acest caz, oamenii legii verifică împrejurările incidentului, precum și o posibilă legătură cu un alt eveniment semnalat de bărbat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, un bărbat în vârstă de 46 de ani a anunțat poliția după ce ar fi descoperit un cap de porc în dreptul porții de acces în curtea locuinței.

Acesta le-a mai relatat polițiștilor că, în urmă cu câteva zile, ar fi observat în apropierea casei un afiș pe care era reprezentată o figură cu aspect amenințător.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au început verificările pentru stabilirea situației de fapt și identificarea persoanelor implicate.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă există o legătură între cele două incidente. În funcție de rezultatele cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, a transmis IPJ Ilfov.

Știre inițială:

Marius Lulea a depus duminică dimineață o plângere la Poliție, după ce persoane necunoscute au lăsat un cap de porc în fața porții sale. Cofondatorul AUR, care îl critică în mod deschis pe liderul partidului, George Simion, a confirmat incidentul pentru G4Media.

„Am depus deja o plângere, în urma căreia urmează să fie deschis un dosar penal. Urmează să vină criminaliștii pentru a culege datele și probele necesare. Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul folosit, care pot permite identificarea celor responsabili. Aștept ca procurorii și instanțele de judecată să își facă datoria și am încredere deplină în instituțiile statului român. Nimeni nu trebuie intimidat pentru opiniile sale, iar libertatea de exprimare nu poate fi negociată”, a declarat Lulea pentru G4Media.

Tot în fața casei lui Lulea, pe cutia contorului de gaze, a fost lipit un sticker care pare să reprezinte ochii lui Diabolik, un antierou din benzile desenate italiene, apărut în 1962. Supranumit „Regele Terorii”, personajul este un hoț extrem de abil, cunoscut pentru costumul negru care îi lasă la vedere doar ochii. Stickere similare au fost lipite pe mai multe case, mașini și pubele din localitatea ilfoveană Tunari.

Stickere similare au apărut pe mai multe locuințe, autoturisme și chiar pubele din localitatea ilfoveană Tunari, considerată un fief al AUR.

Lulea compară incidentele cu metodele naziste de intimidare

„În ultimele zile, în fața locuințelor mai multor persoane care se află în opoziție față de George Simion au fost lipite afișe. Aceasta este legătura dintre persoanele vizate, pe care o pot afirma cu certitudine. Consider că astfel de practici, care amintesc de metodele naziste de intimidare, nu trebuie să fie permise în România. Am încredere în statul român că va lua măsurile necesare pentru ca asemenea derapaje să fie oprite”, a declarat Lulea pentru G4Media.

Lulea a mai spus că „nu mă simt intimidat și nici nu voi vorbi mai puțin. Libertatea de exprimare este un drept fundamental, iar nimeni nu trebuie să se teamă să își exprime public opiniile. Nu cred că statul român trebuie să permită asemenea practici, indiferent cine sunt persoanele vizate sau cine se află în spatele acestor acțiuni. Aș face trimitere și la cazul lui Claudiu Târziu, care a avut, pentru o perioadă îndelungată, în fața sediului partidului său, un autoturism înregistrat pe numele partidului AUR, pe care era montată o cameră de filmat. Și dumnealui a considerat acest gest drept o formă de intimidare și a făcut o sesizare la momentul respectiv, însă, din câte cunosc, nu s-a întâmplat nimic. Consider că asemenea situații trebuie tratate cu seriozitate de către autorități”.

Conflictul dintre Marius Lulea și George Simion

Marius Lulea l-a criticat constant pe George Simion în ultimele luni și a contestat direcția anti-UE și pro-rusă imprimată de liderul AUR.

La rândul său, Simion a susținut că Lulea a fost exclus din partid pentru că nu și-ar fi plătit cotizația. Marius Lulea a respins acuzația și a făcut publice chitanțe care ar demonstra că și-a achitat cotizația.

Marius Lulea este cofondator al AUR, alături de George Simion. El a fost și angajatorul lui Simion la firma de construcții pe care o administrează.