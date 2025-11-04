Cine este Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului

Potrivit unui comunicat al USR, Roxana Rizoiu este un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generațiilor de magistrați și o voce respectată în domeniul drepturilor omului.

„Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR.

Conform documentului citat, după absolvirea Facultății de Drept a Universității din București (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției, unde a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

„A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice. A colaborat cu instituțiile naționale pentru a promova modificările legislative și administrative necesare prevenirii repetării încălcărilor drepturilor omului, o experiență care i-a oferit o perspectivă profundă asupra importanței reformei și a responsabilității statului față de cetățeni. Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM. În această perioadă, a contribuit decisiv la consolidarea formării judiciare în spiritul valorilor europene, promovând standardele CEDO în rândul judecătorilor și procurorilor români. Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură multipremiată și participă, în paralel, într-o echipă multidisciplinară care dezvoltă o soluție de inteligență artificială dedicată profesioniștilor din domeniul juridic”, se arată în comunicat.