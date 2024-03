Ciolacu explică de unde vor fi luaţi banii pentru despăgubiri în cazul „Roşia Montană”

Întrebat cum va acoperi România un gol de miliarde dacă pierde procesul de la Tribunalul de Arbitraj al Centrului pentru Soluţionarea Litigiilor privind Investiţiile, premierul Marcel Ciolacu a spus că scandalul cu intrarea Roşiei Montană în patrimoniul UNESCO a apărut pentru a face loc unui nou partid politic, USR.

„În primul rând miliardul din vaccinuri am discutat şi în Coaliţie, şi cu ministrul de Finanţe... să vedem. Mă întorc: asta au făcut când au fost (la conducerea ţării - n.r.)! Oamenii sunt nişte amatori. Cum să cumperi vaccinuri pe care nu le-am fi folosit niciodată nici dacă ne vaccinam fiecare de 10 ori. E ceva ilogic. E ceva... undeva e o suspiciune. Vreţi să ştiţi cu Roşia Montană? De ce a apărut Roşia Montană? Ca să apară un partid politic. Uniţi Salvăm Roşia Montană. Acea manifestare „Uniţi Salvăm Roşia Montană” într-o lună de zile s-a transformat în Piaţa Victoriei în „Uniţi Salvăm România”, în USR, unde era lider domnul Cioloş. Domnul Cioloş când Sotin Grindeanu depunea jurământul la Cotroceni de prim-ministru, toată lumea aştepta ca domnul Cioloş să plece acasă. Nu! Domnul Cioloş făcea şedinţă cu ministrul Culturii şi trimitea Roşia Montană să intre în UNESCO. Este clar că a fost ceva la mijloc. Să vină să dea explicaţii!”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.

Premierul a precizat că mai întâi aşteaptă decizia şi apoi, aşa cum a promis, o să pună la dispoziţie toate documentele din Guvernul României cu tot planul.

„Sunt o groază de prim-miniştri care au insistat. Viorica Dăncilă a amânat cu 3 ani de zile. A venit domnul Orban şi a considerat că trebuie imediat. Au mai întrebat încă o dată oamenii: „Sunteţi siguri?” Şi domnul Cîţu a dat. Este ceva la mijloc. Cineva va trebui să ne spună de ce a fost insistenţa asta. Ce se ascunde în această decizie?”, se întreabă Ciolacu.

Premierul României consideră că se va face o anchetă la fel ca şi în cazul vaccinurilor, iar vinovaţii trebuie să plătească. Ciolacu a mai spus că nu vor fi introduse taxe şi impozite în plus pentru ca România să poată plăti despăgubirile.

„Domnul Cioloş are pensie specială de comisar, are de unde să plătească. Şi în cazul vaccinurilor s-a declanşat o anchetă. Nu fac eu anchetă. Să aşteptăm decizia. Pe mine mă interesează banii, să nu plătim aceste sume. Să vedem decizia şi vom vedea. Vom avea din nou negocieri cu Comisia (în cazul în care România va fi obligată la despăgubiri - n.r.), sub nicio formă nu trebuie să venim cu taxe pentru că nu vii cu taxe într-un moment în care începi o cteştere economică, fiindcă atunci scufunzi economia, cum s-a întâmplat cu decizia cu tăierea cu 25%. Nimeni nu va face. Ar fi o greşeală economică să face acest lucru. Se vor negocia aceste lucruri. Sper că până la urmă şi reforma administrativă va fi dusă până la capăt. Nu e vorba că vom tăia. Se vor aşeza în sfârşit pe alte baze sistemul public. E o reformă aşteptată de 30 de ani. Nu putea face Ciolacu în 6 luni. Am creat cadru legal. Am început minister cu minister, o să începem agenţie cu agenţie, companie cu companie. E un lucru de durată, măcar un an de zile”, a mai spus Ciolacu.

Roşia Montană a intrat în patrimoniul UNESCO în vara anului 2021, „recunoscându-se, astfel, atât vulnerabilitatea sitului cât şi necesitatea luării de măsuri urgente de protecţie”.

Cerinţele actualizate ar putea ajunge „la un prag maximal de 6,7 miliarde de dolari”, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin.