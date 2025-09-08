Ciolacu iese la atac și anunță scenariul în care PSD ar putea ieși de la guvernare

Fostul premier Marcel Ciolacu a răspuns acuzațiilor privitoare la greaua moștenire pe care fostul Guvern a lăsat-o actualului Executiv. El a anunțat și scenariul în care PSD ar putea ieși de la guvernare.

Declarațiile au fost făcute luni seara.

„Am intrat din nou într-o zonă de a căuta vinovați, iarăși nu mai suntem solidari, ne învrăjbim unii împotriva celorlalți, ne întoarcem în perioada în care eram în pragul unei crize sociale, ne îndreptăm către o criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

El i-a criticat pe cei care dau vina pe fostul Guvern pentru criza actuală.

„O spun în premieră. Dacă cumva cred ca au prezentat această apocalipsă ca să fie motiv și începem să scădem încasările, dacă cumva aceste lucruri sunt făcute să vindem Hidroelectrica, să vindem nuclearele, să vindem Portul Constanța, părerea mea este că PSD nu mai are ce căuta în această coaliție. (…) Dacă acesta este scenariul cuiva de a vinde tot ce a mai rămas în România…. să nu cumva să le treacă prin cap să creeze toată această apocalipsă pentru a îndrepta lucrurile către așa ceva”, a avertizat Marcel Ciolacu.