Cioloş, după ce Nicuşor Dan a primit susinerea liberalilor: Forţele reformatoare trebuie să aibă un candidat unic la Primăria Capitalei

„Politica este despre oameni, nu despre partide. Este despre ceea ce putem face pentru cei care ne votează şi ne dau responsabilitatea de a munci în interesul lor. Alegerile pentru Primăria Bucureşti sunt despre bucureşteni, despre dreptul lor de a trăi într-o capitală europeană, modernă, curată, cu o administraţie care lucrează pentru ei”, susţine Cioloş.

Liderul USR spune că i-ar fi plăcut ca Nicuşor Dan să fi discutat cu Vlad Voiculescu şi despre susţinerea pe care o negocia cu Ludovic Orban, aşa cum au discutat despre multe alte probleme, „transparent, constructiv”.

„Ar fi fost bine ca anunţul despre candidatul comun să fi fost unul făcut împreună de Alianţa USR PLUS, PNL, PMP şi mişcările civice care s-ar fi alăturat acestui proiect. Am văzut însă suficiente în politica românească ca să înţeleg tentaţia unei „lovituri“ de imagine şi calculele politice din spatele ei. O „lovitură“ de care, din punctul meu de vedere, avea nevoie numai Ludovic Orban. Vrem să promovăm oameni noi şi curaţi în politică, dar dacă-i împingem în faţă folosind metehne vechi, care au dus politica la gradul actual de decredibilizare în societate, ne mai compromitem pentru câteva decenii. Scopul nu scuză mijloacele, mai ales atunci când oamenii vor o construcţie bazată pe sinceritate. Degeaba aducem oameni noi în politică dacă-i împingem să înghită năravuri ale vechii politici, care au adus România acolo unde e acum”, explică Cioloş.

Conform sursei citate, el rămâne neclintit în convingerea că forţele reformatoare trebuie să aibă un candidat unic la Primăria Capitalei, un candidat care să pună capăt mandatului dezastruos al Gabrielei Firea.

„E important semnalul dat de Ludovic Orban în această direcţie. Scopul e bun, mijloacele ar putea să fie mult îmbunătăţite. Ca să redăm încrederea bucureştenilor în puterea votului lor, este esenţial să construim această încredere între noi. Voi crede în deschiderea recentă a PNL dacă va renunţa să racoleze pesedişti, aldişti şi alţi politicieni compromişi prin faptele lor, inamici ai democraţiei, din cauza cărora am ieşit în stradă în ultimii ani. Toată România are nevoie de un nou început, de liste curate cu oameni care nu sunt compromişi”, afirmă liderul PLUS.

Dacian Cioloş mai spune că, dincolo de numele unui candidat sau altul, este esenţial „să demonstrăm oamenilor că acel candidat vine cu un plan coerent, cu o echipă, cu proiecte, cu soluţii, astfel încât să reuşească să transforme Bucureştiul într-un oraş în care să-ţi fie drag să trăieşti”.

„Vlad Voiculescu a pus transparent pe masă un asemenea plan şi o echipă competentă care să-l poată implementa. Orice înţelegere trebuie să păstreze acest proiect şi oamenii care i s-au alăturat”, conchide sursa menţionată.

PNL a anunţat că îl va susţine pe Nicuşor Dan în cursa pentru conducerea Primăriei Capitalei.

