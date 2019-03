Cioloş: Vâlcov şi Dragnea spun „puneţi companiile în Fondul Suveran, să le distribuim noi unde vrem” / Cum comentează reacţia Ralucăi Prună privind renunţarea la proprietatea privată

Preşedintele PLUS Dacian Cioloş a declarat, duminică la Constanţa, că PSD vrea să politizeze companiile de stat prin înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii, iar soluţia ar fi un management corporatist. Liderul USR Dan Barna a spus că social-democraţii încearcă, prin Fond, să fure banii publici.

„După povestea aceea cu Mariu Chicoş Rostogan care aduna de la elevii din internat bani şi spunea «puneţi aici ca să nu vi fure alţii». Cam aşa este şi cu asta «hai, puneţi companiile acestea româneşti pe care le-am politizat atât cât am putut. Hai să le punem aici în Fondul acesta Suveran ca să nu le ia alţii. Să putem să le distribuim noi unde vrem». Cam aceasta este abordarea domnilor Vâlcov şi Dragnea cu acest Fond Suveran”, a afirmat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Constanţa.

Liderul PLUS s-a referit şi la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, care este vizată de politica economică a PSD, precizând că doreşte un management corporatist la aceste companii.

„Noi am vrut un management corporatist, adică unul profesionist, la Portul Constanţa şi în altă parte. Acesta este punctul de plecare a oricărui proiect în care vrei să pui în valoare companiile româneşti unde statul are acţiuni. Să te asiguri că aceste companii au un management competent şi că încep să realizeze profit. Apoi să te asiguri că acel profit este reinvestit ca să dezvolţi aceste companii şi să le creşti valoarea. Din momentul în care le-ai crescut valoarea, poţi să gândeşti o strategie despre cum faci ca acest capital al statului să contribuie la dezvoltarea României. Dar nu să le politizezi întâi şi după aia să le pui într-un Fond, să le ascunzi de fapt de orice abordare transparentă a modului în care ele funcţionează şi să decizi în ce direcţie duci aceste companii”, a explicat Cioloş.

„Nu există niciun criteriu care să justifice funcţionarea acestui fond”

La rândul său, preşedintele USR Dan Barna a catalogat Fondul Suveran ca fiind „o extra-puşculiţă” prin care PSD vrea să fure din banii publici. Acesta a adăugat că o listare la bursă este mai potrivită pentru sporirea investiţiilor.

„La nivelul Parlamentului şi a alternativei de guvernare pe care Alianţa o va propune, vorbesc de iniţiativa USR, acest Fond noi în considerăm pur şi simplu un mecanism de furt al banilor publici. Nu este niciun dubiu, nu este niciun criteriu care să justifice funcţionalitatea acestui Fond. El este este gândit ca o extra-puşculiţă pentru incapacitatea de guvernare a actualei structuri, că nu putem să îl numim Guvern, dacă vrem să vorbim serios, şi în acest context mizez pe faptul foarte clar că acest Fond va fi desfiinţat în momentul în care vom câştiga alegerile, pentru că nu este o variantă corectă”, a spus Dan Barna.

„Ceea ce a spus Dacian Cioloş este foarte logic, companiile statului profitabile, Hidroelectrica şi alte companii, trebuie să devină o sursă de dezvoltare pentru statul român şi nu un instrument de negociere pentru beneficiile politice ale lui Liviu Dragnea. O listare la bursă prin care să poată veni fonduri suplimentare în funcţionarea acestor companii şi în cele din urmă la statul român este una dintre variantele pe care o avem în vedere”, a completat liderul USR.

Coaliţia de guvernare PSD-ALDE a avut discuţii în aceste săptămâni cu privire la înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii şi Dezvoltare (FSID). Loteria Română şi Imprimeria sunt primele două companii pe care statul propune să fie incluse în Fond, potrivit unui act normativ pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

FSID ar urma să fie înfiinţat prin proiect de hotărâre al Guvernului.

În iulie 2018, Curtea Constituţională a admis toate sesizările formulate de Opoziţie şi preşedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea de înfiinţare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investiţii, motivând că un astfel de Fond trebuie înfiinţat prin hotărâre de Guvern.

„Doamna Prună n-a fost membră de partid, din păcate”

Preşedintele PLUS Dacian Cioloş, a declarat, referitor la delimitarea Ralucăi Prună faţă de ideea renunţării la proprietate privată, că a insistat ca aceasta să se înscrie în partid pentru a-şi asuma acolo declaraţiile făcute în spaţiul public.

„Doamna Prună n-a fost membră de partid, din păcate. Am insistat să se înscrie, inclusiv să fie candidată pentru alegerile europarlamentare. Discuţii de genul acesta trebuie să aibă loc în primul rând în partid şi abia după aceea în spaţiul public. Cea mai bună modalitate pentru Raluca să fi contribuit la o altă abordare, dacă avea altă abordare, e să vină în partid şi să-şi asume acolo discuţia. A fost aşteptată, invitată. Am insistat până în ultimul moment să se înscrie şi să candideze pentru alegerile europarlamentare. Din motive personale ale ei, a decis să ezite, să amâne decizia. Oricine e liber să-şi exprime opiniile în spaţiul public, dar când vorbim de un partid politic, cel mai bine e să vii să contribui în interiorul partidului la direcţia pe care ai vrea să o vezi şi apoi de acolo poţi să te exprimi”, a afirmat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută, duminică, la Constanţa.

Reacţia lui Cioloş vine după ce fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a precizat, marţi pe Facebook, că se desparte „categoric” de PLUS, afirmând că nu poate fi de acord cu ideile, promovate în numele partidului, de Oana Bogdan privitor la renunţarea la proprietate şi că e păcat că PLUS se lasă târât într-un asemenea subiect.

Prună a adăugat că postarea sa nu este un atac la persoană.

În replică, reprezentanţii PLUS au spus că „proprietatea privată este de neatins”. În presă a apărut o declaraţie a Oanei Bogdan, membru în conducerea PLUS, referitoare la renunţarea benevolă la proprietate. Oana Bogdan este membru al Biroului Naţional PLUS.

