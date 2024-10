Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, susţine referendumul iniţiat de Nicuşor Dan

„În ceea ce priveşte partea de urbanism, eu nu am nicio fel de problemă.”, a spus Ciucu, afirmând că este că este singurul primar din Bucureşti care i-a urmat lui Nicuşor Dan politica în urbanism.

„Sunt singurul care nu a prelungit certificate de urbanism date pe PUZ-uri anulate şi am 50-60 de procese în instanţă pe acest fapt.”, a completat primarul de sector.

„În ceea ce priveşte partea de buget, ... lumea are impresia că s-a decis ca sectorul să ia mai puţin bani. Nu despre asta este vorba. Ceea ce am vorbit şi ceea ce va fi în spatele acestei întrebări, este de fapt că va urma o analiză foarte clară la nivel de competenţe pe care le are Primăria Generală şi competenţe pe care le au sectoarele.”, a detaliat Ciprian Ciucu.

Acesta a dat şi câteva exemple în acest sens: „Sectorul 6 are parcurile în administrare. Sectorul 2 nu le are. Sectorul 4 are bulevarde în administrare. Sectorul 6 nu le are. Deci este o harababura administrativă şi atunci ceea ce am agreat în principiu este ca banii să urmeze competenţele legale.”

„Luăm o matrice şi vedem exact ce competenţe are Primăria Generală, ce competenţe au sectoarele, iar banii să urmeze necesarul de operare a acelor servicii şi de investiţii în acele servicii. Dacă vom pune numai din pix, se va ajunge la o babilonie în Consiliul General.”, a concis Ciucu.