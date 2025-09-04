Ciprian Șerban: Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează, stadiul fizic a ajuns la 21%

Autostrada A0 Nord are o lungime totală de 49,57 km. Din acest traseu, 21 km – corespunzători Lotului 2, între Corbeanca și Afumați – sunt deja deschiși circulației.

Pe Lotul 1, aflat în construcție, lucrările sunt realizate de o asociere între un antreprenor român și unul italian. „Stadiul fizic actual al șantierului este de 21%. Sunt mobilizate 290 de utilaje și 356 de operatori și muncitori, ceea ce arată o implicare serioasă pentru accelerarea lucrărilor”, a declarat ministrul Ciprian Șerban.

Oficialul a evidențiat importanța pe care o va avea finalizarea întregului tronson nordic al Inelului de Autostradă: reducerea aglomerației din zona Capitalei, scurtarea timpilor de călătorie și creșterea siguranței pe drumurile naționale și regionale. În plus, proiectul va contribui la îmbunătățirea conectivității economice și sociale, facilitând transportul de mărfuri și accesul rapid către principalele coridoare europene de transport.

„Finalizarea A0 Nord va aduce beneficii semnificative nu doar pentru București, ci pentru întreaga regiune. Vorbim despre o infrastructură modernă, care va susține dezvoltarea economică și va face viața oamenilor mai ușoară”, a punctat Șerban.