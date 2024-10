Ciucă, discuţii cu reprezentantul Austriei despre aderarea la Spaţiul Schengen

„Am discutat şi am prezentat tot ceea ce a reuşit România în acest moment, lucru recunoscut şi la ultimul Consiliu JAI, inclusiv de ministrul de interne al Austriei - standardele şi cerinţele tehnice au fost îndeplinite pentru a putea să răspundem solicitărilor de aderare. Am discutat cu comisarul Hahn, reprezentantul Austriei la aceste summit, şi am convenit ca la nivel politic, să avem discuţii şi să putem finaliza acest proces în care România să fie acceptată şi cu graniţele terestre în Schengen”, spune, pentru Calea Europeană, Nicolae Ciucă.

Liderul PNL participă, la Bruxelles, la congresul PPE.