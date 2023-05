Ciucă: Foarte curând îmi voi încheia mandatul. România a rămas acel pilon de stabilitate în regiune

„Foarte curând îmi voi încheia mandatul. Vreau să spun că după un an şi jumătate în funcţia de prim-ministru, pot spune că România are şi resursa umană, are şi celelalte resurse prin care poate cu adevărat să dea consistenţă propriei rezilienţe, iar acest lucru s-a putut demonstra că în toate condiţiile create de acest conflict la graniţa noastră, cu toate problemele pe care le-a creat în energie, în inflaţie, în tot ceea ce a însemnat lanţul logistic şi de aprovizionare, inclusiv inflaţie, şi multe altele, ţara noastră, totuşi, a reuşit - o spun fără mândria păcatului biblic - am reuşit să avem o creştere economică de 4,7%, am reuşit să asigurăm atragerea de fonduri europene, care a atins cea mai mare sumă”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că, în timpul mandatului său de premier, partenerii străini au decis să investească în România.

„Am reuşit să avem o relaţie cât se poate de onestă şi consolidată în interiorul parteneriatelor strategice, începând cu parteneriatul cu Statele Unite, cu Franţa, cu Marea Britanie, cu toţi cu cei cu care avem aceste parteneriate strategice. Mă bucur foarte mult că România a rămas acel pilon de stabilitate în regiune. România, cu adevărat, poate fi considerată pivot regional”, încheie premierul Ciucă.

Funcţia de premier va fi preluată, la sfârşitul lunii mai, de Marcel Ciolacu, potrivit protocolului coaliţiei de guvernare.