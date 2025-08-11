Ministrul Mediului despre chiria de 54.000 de euro plătită lunar de Apele Române: „Această cifră este colosală și nu are nicio justificare”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că a primit multe mesaje legate de chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Administraţia Apele Române.

Ea a menționat că persoane fizice, dezvoltatori imobiliari și firme care plătesc chirii i-au transmis că „această cifră este colosală pentru orice standard și că nu este justificată niciun fel”.

Diana Buzoianu a cerut urgent ca instituția să identifice un alt sediu, având în vedere că actualul contract expiră în două luni.

„Mi-au scris foarte mulți dezvoltatori imobiliari și persoane care caută astfel de sedii, inclusiv firme private care au astfel de chirii, și mi-au spus că această cifră este colosală pentru orice standard și că nu este justificată niciun fel. Problema este că aceasta reprezintă o imagine a unei risipe mai largi, pentru că atunci când pierzi 350 de milioane de euro pentru că nu ai reușit să accesezi fonduri europene, dar plătești 54.000 de euro lunar pentru un sediu frumos, ultracentral, e o sfidare. E o sfidare”, a declarat Diana Buzoianu, luni seară, la Digi24.

Aceasta a anunțat că a trimis o adresă instituției, prin care a cerut să găsească „cât mai rapid” un alt sediu.

„Dacă nu vor veni cu o propunere în această săptămână, va trebui să-i chem și la Minister pentru o discuție și pentru a-i grăbi să găsească un alt sediu. Este clar că actualul sediu nu poate fi justificat. (…) Când dai 54.000 de euro pe lună pentru sedii, e bizar să spui că nu ai bani pentru lucruri esențiale de care chiar ai nevoie”, a mai spus ministra.

Diana Buzoianu consideră că termenul de două luni până la încheierea contractului actual este „rezonabil” și permite găsirea unui nou sediu la un cost mult mai mic.