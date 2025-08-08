Clotilde Armand acuză PSD că folosește un pretext pentru a bloca funcțiile promise USR

Clotilde Armand susține că PSD nu este deranjat în primul rând de opoziția USR față de decretarea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu, ci de faptul că, potrivit protocolului de guvernare, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație.

„Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ‘situaţia creată în coaliţie’ după poziţia USR faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu. Dar oare a uitat că el era vicepreşedinte al PSD în octombrie 2015, când a lăsat pe Ion Iliescu fără funcţia de preşedinte de onoare? Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu: conform protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturi, atât în administraţia centrală, cât şi cea locală. În cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să aibă prefecţi + subprefecţi în mai multe UAT-uri. Și uite așa reușește moartea lui Iliescu să îngroape și PSD-ul”, a scris vicepreședinta USR pe Facebook.

Declarația a apărut după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea unei ședințe a Biroului Permanent Național pentru analizarea „situației create în coaliția de guvernare” ca urmare a refuzului USR de a susține decretarea zilei de doliu național pentru Ion Iliescu.

Sorin Grindeanu a afirmat că atitudinea USR pune în pericol echilibrul din coaliție.