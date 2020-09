Consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare, respinsă de Camera Deputaţilor

Decizia de respingere a proiectului de lege a fost luată cu 234 de voturi ”pentru”, 30 ”împotrivă, 22 de abţineri, în timp ce patru deputaţi nu au votat.

”Iniţiatorii propun un singur lucru – ziua de 15 martie să fie Ziua comunităţii maghiare din România. Acest lucru să fie recunoscut prin lege. Ceea ce facem de ani de zile să fie legiferat, punând astfel încă o cărămidă la construcţia noastră comună. Idealurile asumate la Revoluţia din 1848 sunt, de fapt, idealurile Revoluţiei franceze, preluate de toate statele europene – libertate, egalitate, fraternitate. Trei valori care sunt şi azi valabile. (...) Săptămânile trecute am avut un sentiment ciudat. Am avut impresia că politica speranţei în sensul de a gândi împreună soluţii politice pentru comunitatea maghiară nu mai funcţionează aproape deloc, am avut senzaţia caă unii în loc de speranţă oferă politica urii”, a declarat în timpul dezbaterilor Kelemen Hunor.

Deputatul PMP Marius Paşcan a spus că formaţiunea sa a solicitat dezbaterea şi respingerea acestei propuneri.

”Acest proiect stă în aşteptare din 2017 şi se urmărea strategic un moment potrivit pentru a se negocia cu o majoritate parlamentară adoptarea sa. Perfidia şi viclenia ... Nu putem uita ce s-a întâmplat la 1848 când a început prigoana antiromânească prin omoruri, schingiuiri, asuprire, batjocură şi umilire a românilor transilvăneni”, a adăugat Paşcan.

Şi liberalii au votat pentru respingerea propunerii legislative.

”PNL nu va susţine adoptarea acestui act normativ. Ziua de 15 martie nu una care să ne trezească nişte amintiri istorice de frăţietate şi prietenie cu comunicatea maghiară. Se poate opta pentru o altă dată. Poate mai întâi ar fi bine ca şi în Ungaria să avem 1 Decembrie zi de sărbătoare, iar dl. Viktor Orban să nu mai vorbească de înmormântări, pentru că probabil nu a mâncat niciodată colivă românească”, a declarat deputatul PNL Daniel Gheorghe.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor a adoptat raport de respingere a acestei propuneri legislative.