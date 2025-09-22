Contre: Ștefan Pălărie (USR), după ce Zamfir (PSD) a spus că ar vota împotriva lui Buzoianu: E pe persoană fizică

Pălărie a lăudat, luni, înainte de a se citi moțiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, activitatea acesteia.

„O vedem luptându-se cu mafia pădurilor, o vedem reformând nu doar legislativ Codul Silvic, dar și ceea ce înseamnă RomSilva la nivel executiv, la nivel de cheltuieli, la nivel de număr de posturi de director la nivel național. Vedem modificările pe care le aduce și la Garda de Mediu și, de asemenea, Apele Române”, spune Pălărie.

Despre moțiunea AUR, deputatul USR a declarat că „în momentul de față sunt ridiculizați colegii din AUR cu o astfel de moțiune simplă împotriva unui astfel de ministru. Deci nu e suficientă, în opinia mea.Sub nicio formă, nu m-aș fi gândit că cineva se poate alătura unui demers, mă refer la cel de moțiuni simple, atât de ridicol”, adaugă senatorul USR.

Referitor la vot, Pălărie a explicat că PSD nu a luat încă o decizie. „Până miercuri mai e timp. Eu cred că miercuri, toată lumea va vota așa cum ne-am obișnuit, anume, în susținerea miniștrilor care fac parte din Coaliția de Guvernare”.

După ce senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, luni, că ar vota împotriva ministrului Diana Buzoianu, deputatul USR a afirmat: „Eu cred că domnul Daniel Zamfir, mai degrabă este pe persoană fizică. Asta consider. A avut o temă foarte legată de hidrocentrale, unde am analizat cu foarte mare atenție și deciziile prin care aceste hidrocentrale erau trecute în capitolul de obiective de importanță pentru securitatea națională. Cu toate acestea, doamna ministru nu poate fi acuzată sub nicio formă de rea intenție; dimpotrivă, operează și acționează în baza legii”.

Daniel Zamfir, critici la adresa ministrei Mediului

Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, a criticat-o dur pe ministra Mediului, în contextul moțiunii simple depuse de AUR. El a cerut premierului „să nu sacrifice interesul strategic al României și populația, obligată să plătească un preț mai mare la energie, pentru liniștea unei coaliții”.

„Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru”, a spus Zamfir, adăugând că va prezenta documentele pe care le deține conducerii PSD și grupului deputaților înaintea votului de miercuri. „Acest ministru nu poate să mai continue. Nu este un atac la USR, ci un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național, categoric”, a afirmat el.

Zamfir a susținut că hidrocentralele nu au fost construite în arii protejate, așa cum s-a invocat, și că aceste amenajări au „funcțiuni multiple”: produc energie ieftină, reglează cursul râurilor și previn inundațiile. „A te opune acestor obiective arată că ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină”, a spus senatorul PSD.

Tensiuni în coaliția de guvernare?

În ceea ce privește posibile tensiuni în coaliția de guvernare, Zamfir a declarat: „Nu este un atac la USR, dar dacă acest partid sacrifică interesul național pentru a o menține pe doamna Buzoianu în funcție, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează înlocuirea lor cu parcuri fotovoltaice, lucru pe care îl consideră „sabotaj al intereselor naționale”. Moțiunea va fi dezbătută luni și votată miercuri.