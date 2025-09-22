Eu dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru Buzoianu. Daniel Zamfir, critici la adresa ministrei Mediului

„Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru”, a spus Zamfir, adăugând că va prezenta documentele pe care le deține conducerii PSD și grupului deputaților înaintea votului de miercuri. „Acest ministru nu poate să mai continue. Nu este un atac la USR, ci un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național, categoric”, a afirmat el.

Zamfir a susținut că hidrocentralele nu au fost construite în arii protejate, așa cum s-a invocat, și că aceste amenajări au „funcțiuni multiple”: produc energie ieftină, reglează cursul râurilor și previn inundațiile. „A te opune acestor obiective arată că ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină”, a spus senatorul PSD.

În ceea ce privește posibile tensiuni în coaliția de guvernare, Zamfir a declarat: „Nu este un atac la USR, dar dacă acest partid sacrifică interesul național pentru a o menține pe doamna Buzoianu în funcție, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează înlocuirea lor cu parcuri fotovoltaice, lucru pe care îl consideră „sabotaj al intereselor naționale”. Moțiunea va fi dezbătută luni și votată miercuri.