Corpul de Control al lui Ilie Bolojan are un nou șef. A lucrat la DGA

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
05 sept. 2025, 21:24, Politic

Decizia de numire a fost publicată vineri în Monitorul Oficial nr.823.

CV –ul domnului Crinel Nicu Grosu poate fi consultat atașat.

Crinel Nicu Grosu are 47 de ani, a lucrat la DGA în calitate de împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special, după ce a fost ofițer specialist principal – Serviciul Special la aceeași instituție. Până în ianuarie 2018 a fost șef serviciu la Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de integritate.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.