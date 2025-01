Crin Antonescu, întrebat cine este cel mai periculos adversar: Cea mai periculoasă variantă e Călin Georgescu

Întrebat, duminică seara, care este cel mai periculos adversar în cursa pentru câştigarea mandatului de preşedinte al României, Crin Antonescu a spus, la Antena 3 CNN că este vorba despre Călin Georgescu.

„Eu consider, am şi spus acest lucru, că cel mai periculos, cea mai periculoasă variantă pentru România, nu pentru mine, contracandidat, este, domnul Călin Georgescu, cu discursul pe care l-am cunoscut şi în cea mai mare parte l-am cunoscut abia după ce aceste alegeri au avut loc, cu lucrurile extraordinar de aberante - nu mă sfiesc să folosesc cuvântul - pe care le susţine şi extraordinar de periculoase pentru ceea ce înseamnă conştiinţa publică din România şi parcursul politic al României, cred că este cel mai periculos, cea mai mare ameninţare, ca să spun aşa, la adresa destinului României. Acum, până la urmă, şi cu domnul Georgescu, dacă o majoritate dintre români - cu Facebook, cu TikTok, cu ştiu şi eu, cu boti, cu troli, cu icoane fake - vor decide că merită ca tot ceea ce s-a făcut în această ţară cu ei, pentru ei, de către ei, să fie aruncat cât colo şi să ne aruncăm în visul Georgescu, de asta am vorbit despre un drog, asta este, noi nu avem cum, din punct de vedere democratic, să împiedicăm acest lucru”, a spus Antonescu.

Candidatul PSD-PNL-UDMR crede, însă, că nu crede că Georgescu va avea câştig de cauză.

„Nu cred că se va întâmpla asta. Repet, chiar nu cred. Nu e declaraţie de campanie. Nu pot să cred că iraţionalul poate să domine sau furia poate să domine sau răzbunarea , dacă pot să-i spun aşa, pe nişte politicieni incompetenţi, aroganţi, cum vreţi. Sunt incompetenţi în cea mai mare parte a timpului şi cei mai mulţi dintre ei, au fost destule aroganţe sau greşeli, care au fost interpretate drept aroganţe, sigur că da. Păi în momentul în care nu vrei să spui măcar cât a costat un avion cu care tu, ca oficial al statului, te plimbi - vorbim la preşedinte -, în care pretinzi că aşa ceva poate să fie secret, în ce ţară? În ţara România...”, a mai spus Crin Antonescu.