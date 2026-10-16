Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal: „Avem aparența unei țări democratice, dar ceea ce înfruntăm este o tiranie”

Cristela Georgescu a susținut că drepturile fundamentale nu sunt respectate în România în interviul pe X.
Interviul, publicat vineri, a abordat și anularea alegerilor prezidențiale din 2024, precum și modul în care cazul lui Călin Georgescu este perceput în afara țării.
Influencerul Mario Nawfal a prezentat propria interpretare a evenimentelor și a afirmat că situația din România ridică întrebări privind respectarea principiilor democratice.
În cadrul discuției, Cristela Georgescu a susținut că măsurile luate împotriva soțului său au o motivație politică. Ea a criticat modul în care au fost desfășurate acțiunile autorităților și a afirmat că ancheta ar fi fost transformată într-un „circ mediatic”, în loc să se desfășoare discret.
Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a pus sub semnul întrebării respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil. În opinia sa, presiunea publică și prezentarea cazului în spațiul mediatic ar contribui la formarea unei imagini de vinovăție înainte de încheierea procedurilor judiciare.
Unul dintre subiectele centrale ale interviului a fost intervenția autorităților la locuința familiei. Cristela Georgescu a relatat că acțiunea ar fi avut loc dimineața devreme și că la intervenție ar fi participat numeroși polițiști și membri ai trupelor speciale.
Potrivit relatării sale, Călin Georgescu ar fi fost ridicat în timp ce se afla împreună cu fiul lor cel mare în afara casei, care este minor, iar ea se afla acasă cu celălalt copil. Cristela Georgescu a afirmat că ușa locuinței a fost spartă și că, inițial, nu a știut cine intrase în casă.
„Am crezut că vom fi omorâți”, a povestit ea, descriind teama resimțită în primele momente ale intervenției.
Totodată, aceasta a susținut că fiul lor cel mare și tatăl său, în vârstă de aproape 90 de ani, ar fi fost supravegheați de persoane înarmate pe durata intervenției.
Cristela Georgescu a explicat că a acceptat să vorbească în fața unui public internațional pentru a-și prezenta perspectiva asupra situației din România. Ea a invocat parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și a afirmat că acesta ar trebui să includă respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
În opinia sa, cazul soțului său ar trebui analizat și din perspectiva acestor principii. Ea a criticat, de asemenea, anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și efectele pe care evenimentele politice și judiciare le-ar avea asupra susținătorilor lui Călin Georgescu.
În introducerea interviului, Mario Nawfal a comparat situația acestuia cu alte cazuri politice internaționale și a susținut că reacția comunității internaționale este importantă.
Cristela Georgescu a mai transmis că situația soțului său ar trebui să reprezinte un avertisment pentru cetățeni. Ea a afirmat că acțiunile autorităților ar putea avea un efect de intimidare asupra celor care contestă deciziile politice.
„Avem aparența unei țări democratice, dar, în realitate, ceea ce înfruntăm este o tiranie”, a susținut Cristela Georgescu în cadrul discuției cu Mario Nawfal pe platforma X.
🇷🇴 The man Romania elected to be their President was arrested, and now his wife, mother of two kids, is fighting for her husband’s release.
Less than 2 years ago, Călin Georgescu won the Romanian Presidential election by a wide margin, with zero marketing, no backing by the establishment, just the popular vote of the Romanian vote.
The establishment went into crisis mode, trying to figure out what to do next. Their solution?
They cancelled the entire election, barred him from running again, created what looks like bogus charges against him, and jailed him.
This is in ROMANIA, a member of the EU that considers itself a democracy
To give you an idea of who Călin is, the first interview we did together was in his small living room, which is connected to his kitchen. No fancy palace, no security, just a humble family home with his wife and 2 young kids.
The second time I interviewed Călin was remotely when he was first arrested. He warned me back then that the establishment will keep going after him until he’s in jail, and he was right.
It’s the same playbook playing over and over again. ‘They’ did the same thing to Trump, they failed. ‘They’ did it to President Bolsonaro, and it is failing as we speak. And now ‘they’ are doing it to Călin Georgescu.
And if the world does nothing, ‘they’ will keep doing it. As former EU Commissioner Thierry Breton blatantly said in an interview: “We did it in Romania, and we will obviously have to do it if it is necessary in Germany.”
The Fmr EU Commissioner blatantly telling the world that the same thing they did in Romania they will repeat in other EU countries.
I spoke with Cristela Georgescu about the latest in the case against Călin, how their children watched their father being HANDCUFFED, and how her family is being FOLLOWED and their privacy VIOLATED.
And after my conversation with her, one question stands out:
What happens when a country continues to hold elections, calls itself a DEMOCRACY, and promises its citizens FREEDOM… but those challenging the authorities believe those very promises are being used to conceal their persecution?
That’s the warning Cristela Georgescu wants the world to hear.
@CG_Romania
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2026