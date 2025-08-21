Cristian Niculescu Țârgâlaș (PNL), despre discursul președintelui Radei Supreme a Ucrainei: Semnal de solidaritate și apreciere

De curând, data de 15 august a fost proclamată Ziua Maramureșului, datorită proiectului de lege inițiat chiar de senatorul PNL. Astfel, la Moisei a avut loc pelerinajul anual la care a luat parte un număr mare de credincioși, dar și reprezentanți ai autorităților.

Președintele Parlamentului Ucrainean, printre invitații speciali care au poposit în Maramureș

La eveniment au asistat și invitați speciali, printre care s-a numărat și oficialul ucrainean, Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme, care, cu acest prilej, a transmis un mesaj special.

În cadrul discursului său, susținut în limba ucraineană, președintele Radei Supreme și-a exprimat admirația față de cultura și tradițiile Maramureșului, păstrarea tradițiilor și transmiterea acestora mai departe, dar și frumusețea etnigrafică a locurilor și a oamenilor.

„Pentru Ucraina, Maramureșul este o punte între două state, ca regiune învecinată, unde se stiuează cea mai mare comunitate de ucraineni. Mai mult de 300.000 de ucraineni trăiesc în acest județ. Cu această ocazie aș dori să exprim sincerele mele urări de pace, prosperitate și bunătate Maramureșului, întregii Românii și tuturor partenerilor noștri străini”, a declarat Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme a Ucrainei.

Acesta a mai precizat că întâlnirea din 15 august reprezintă o continuare a formatului inițiat pentru cooperarea între România, Ucraina și Republica Moldova.

Discursul oficialului ucrainean a fost împărtășit pe rețele sociale de senatorul PNL, Cristian Niculescu Țârgâlaș, care a precizat: „Ruslan Stefanchuk a transmis un semnal de solidaritate și apreciere pentru valorile de credință și unitate pe care Maramureșul le reprezintă, iar cel mai important moment al mesajului acestuia s-a referit la rolul pe care județul nostru îl are în relațiile diplomatice dintre România și Ucraina (…) Mesajul a întărit dimensiunea internațională a evenimentului de la Moisei, dar și legăturile de prietenie dintre comunități”.

Oficialul le-a recomandat românilor să urmărească în întregime discursul demnitarului ucrainean pentru a înțelege „relevanța pe care Maramuresul o are pentru autoritățile din țara vecină”.

Manifestarea de la Moisei a fost prima sărbătoare oficială a Hramului Mănăstirii Moisei ca parte a sărbătoririi oficiale a Zilei Maramureșului.