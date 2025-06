Cristinel Efta reacționează după ce Sebastian Burduja l-a acuzat că l-a amenințat: Nu se consideră amenințare

„Nu l-am amenințat, nu se consideră amenințare. (…) Dacă domnul ministru consideră că l-am amenințat, să facă plângere penală, așa cum a spus în postarea de pe Facebook. Eu chiar nu am nicio problemă. Eu doar i-am atras atenția că nu a procedat corect prin amânarea punctelor de pe ordinea de zi”, a declarat Cristinel Sorin Efta, pentru Gândul.

Întrebat dacă îi pare rău pentru mesajele pentru care le-a trimis, acesta a precizat că nu.

„Nu mă înțelegeți greșit, deoarce domnul ministru nu a procedat corect, deoarece statul român a încasat dividende din munca mea, iar eu nu mi-am luat indicatorii de performanță. Nu este o sumă colosală, e o sumă modică”, a spus Cristinel Sorin Efta.

Sebastian Burduja a publicat mai multe mesaje primite de la Cristinel Sorin Efta, pe care a precizat că le consideră amenințătoare. Ministrul susține că amenințările au venit după ce Ministerul Energiei nu a aprobat plata componentei variabile în 2024, adică bonusul de performanță.

Propria variantă a poveștii

Cristinel Sorin Efta a expus, în exclusivitate pentru Gândul, propria variantă a poveștii. Acesta îl acuză pe Sebastian Burduja că a amânat aprobarea dividendelor pentru membri CA ai CNCIR.

„Domnul Burduja, în anul 2023, când am avut aprobarea situațiilor finaciare, a aprobat decât dividendele pentru statul român, iar pentru membri Consiliului de Administrație a amânat pentru o ședință ulterioară AGA. (…) În august 2023, eu am publicat în Monitorul Oficial o nouă ședință AGA pe care dânsul a întrunit-o și a amânat această decizie în continuare. Eu i-am spus doar că având o amânare în 2023, așa a procedat și în 2024. Am avut AGA pe 29 luna aceasta prin care reprezentantul în AGA spune că amână indicatorii Consiliului de Administrație și ai directorilor cu contract de mandat. (…) Acum, spune că în 2024 au fost două legi care se bat cap în cap. Corect. Dar în 2023 de ce a amânat de două ori AGA și nu a luat o hotărâre? Eu am făcut o acțiune în instanță. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, fără termen”, a declarat Cristinel Sorin Efta.

Acesta a mai precizat că l-a sunat pe Sebastian Burduja înainte de a îi trimite mesajele, însă acesta din urmă nu a răspuns.

„După aceea am vorbit cu dânsul. M-a sunat, i-am explicat care este situația și dânsul a spus că nu se face vinovat, nu știe ce hotărâri s-au luat în AGA. Mie îmi e greu că dânsul nu a văzut hotărârea AGA care s-a ținut pe 29 (n.r. mai)”, a spus Cristinel Sorin Efta.

Întrebat de ce i-a spus lui Sebastian Burduja să moară înecat precum fiica sa, fostul președinte CA al CNCIR a avut un răspuns halucinant.

„Domnule reporter, deci eu am muncit în această companie. Eu, de loc, sunt din Drobeta Turnu Severin și am venit în București la ședințele de CA poate și de 2-3 ori pe săptămână”, a spus acesta.

În momentul în care a fost întrebat dacă faptul că a muncit justifică un asemenea limbaj și comportament, Cristinel Sorin Efta a continuat. „Dar am muncit, domnule reporter. Domnul ministru nu distinge între oamenii care muncesc și cei care stau degeaba”, a adăugat acesta.

De asemenea, acesta a comentat și mesajul în care îi spune lui Sebastian Burduja că și-a cumpărat locul de ministru. Cristinel Sorin Efta a precizat că aceasta nu a fost o acuzație.

„Nu l-am acuzat că și-a cumpărat locul de ministru. I-am zis doar că sper ca pentru buna exercitare și funcționare a Ministerului Energiei, să nu mai ocupe un loc în viitorul cabinet. Eu consider că domnul ministru nu și-a dat toate diligențele și toate cunoștințele pentru buna dezvoltare a Ministerului Energiei. Domnul ministru are niște lacune. (…) Nu-l acuz de unele măsuri pe care le-a luat, îl acuz doar în activitatea pe care a desfășurat-o față de CNCIR”, a declarat acesta.

Nu a dorit să-l intimideze pe ministru

În ceea ce privește invocările în mesaje ale unor persoane politice, Cristinel Sorin Efta a menționat că nu a dorit să îl intimideze pe ministru. „Eu i-am explicat care e situația, de unde ne cunoaștem, pentru că eu cu dânsul am mai avut niște întâlniri și i-am explicat de unde și până unde”, a explicat acesta.

De asemenea, acesta a dorit să ofere clarificări și în ceea ce privește dosarul DIICOT invocat de Sebastian Burduja în postarea sa de pe Facebook.

„Domnul ministru Burduja face o mare confuzie prin care spune că dosarul doamnei Ioana Timofte se află în instrumentare. Nu, dosarul se află pe rol la Curtea de Apel și o să primească termen. (…) Nu este corect față de noi, care am fost în Consiliul de Administrație, care nu am avut nici măcar nimic, n-am fost nici suspecți față de ce s-a întâmplat acolo cu Ioana Timofte”, a spus Cristinel Sorin Efta.