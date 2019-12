Criticile continuă în PSD. Ciolacu: Decizia ca Dăncilă să candideze a fost una greşită. PSD trebuia să fie mai curajos

Marcel Ciolacu a declarat, duminică, faptul că decizia ca Viorica Dăncilă să candideze la prezidenţiale a fost una greşită. Liderul interimar al PSD a adăugat că partidul trebuia să fie mai curajos şi să lase orgoliul de a avea candidat propriu, ţinând cont de rezultatul obţinut la europarlamentare.

„Au fost nişte decizii foarte greşite luate de PSD după pierderea alegerilor europarlamentare. Ar fi fost alţi păşi de făcut. De fiecare data când preşedintele partidului a fost şi primul ministru, aici mă refer la Adrian Năstase, a fost o logică. Guvernarea a funcţionat foarte bine. În acel moment partidul nu vedea altă candidatură, decât pe Adrian Năstase. Şi eu vedeam în acea candidatură singura oportunitate. A urmat în oglindă Victor Ponta preşedinte de partid şi prim-ministru. De asemenea o guvernare bună. Decizia de a candida Ponta şi nu Crin Antonescu s-a dovedit o decizie greşită şi am pierdut alegerile. Am venit în zilele noastre când, după alegerile europarlamentare pierdute, eu am fost unul dintre susţinătorii că Virica Dăncilă să devină şi preşedintele partidului. În momentul acela guvernarea este bună şi coerentă. Decizia că dansa să fie şi candidat a fost una greşită”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Preşedintele interimar al PSD a subliniat că PSD trebuia să fie mai curajos şi că existau şi alte variante de a nominaliza un candidat pentru prezidenţiale, una dintre ele fiind chiar susţinerea unui candidat independent.

„ Ar fi trebuit de data aceasta PSD să fie mult mai curajos. Eu văd o altă logică, în momentul în care eşti preşedintele partidului îţi asumi anumite decizii,. Decizia dânsei a fost de a candida. Majoritatea decide prin vot, iar decizia a fost că doamnă Dăncilă să candideze. Dânsa era cea în măsură să spună că nu candidează. Ne-a fost frică să luăm nişte decizii mai curajoase. Ne aflăm într-o alianţă în momentul acela. Aveam o alianţă de guvernare cu domnul Călin Popescu Trauceanu şi deciziile astea au influenţat alte decizii. Şansele erau altele, poate şi cu un candidat independent situaţia era altă. PSD nu a reuşit să treacă peste orgoliul de a avea prorpiul candidat”, a completat Ciolacu.





Întrebat dacă a existat un blat între Viorica Dăncilă şi Klaus Iohannis privind alegerile prezidenţiale, Ciolacu a răspuns: „Nu”.

