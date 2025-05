Marcel Ciolacu și-a dat demisia de la șefia PSD. Sorin Grindeanu, noul președinte interimar al partidului

Ședință în plină desfășurare la PSD. Se va decide acum intrarea sau nu la guvernare într-o coaliție pro-europeană. PSD n-a decis dacă participă la viitoarea guvernare PSD a stabilit să nu ia o decizie finală cu privire la participarea la viitoare guvernare. Partidul va participa la consultările pentru noul govern, iar decizia va fi luată ulterior. Noul președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, va da declarații oficiale la ora 16.00, despre numirea sa în funcția de lider interimar al partidului. Sorin Grindeanu este noul președinte interimar al PSD, cu vot majoritar Sorin Grindeanu are susținerea colegilor în cursa pentru obținerea funcției de președinte interimar al PSD. Potrivit unor surse din interiorul partidelor, actualul prim-vicepreședinte are majoritatea voturilor.

Actualul prim-vicepreședinte a obținut majoritatea voturilor. Un total de 67 de voturi au mers către Grindeanu,14 au fost pentru Băluță, 6 anulate

Grindeanu va conduce partidul cel puțin până la congresul PSD, care este de așteptat să aibă loc în cursul verii.

Interimatul la conducerea PSD va fi preluată de unul dintre prim-vicepreședinți. Sorin Grindeanu sau Daniel Băluță vor prelua interimar conducerea până va fi organizat un congres pentru alegerea unui nou președinte, cel mai probabil la mijlocul verii

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii din partea PSD, a spus că „este un moment delicat pentru PSD acum”.

„Nu este primul moment delicat din care trecem. Va fi, clar, o dezbatere în interiorul PSD, va fi o dezbatere democratică și vom adopta acele… Noi trebuie practic să avem trei direcții, trei măsuri din punctul meu de vedere. Trebuie să ne poziționăm clar față de viitoarea guvernare și asta trebuie să o facem într-un mod cert și astfel trebuie să ieșim cu această decizie. Trebuie să alegem o echipă care va reprezenta PSD în viitoarele întâlniri și cu președintele ales și care va merge la consultări cu noul președinte. Și, bineînțeles, trebuie să alegem și echipa care să asigure interimatul (după demisia lui Marcel Ciolacu – n.r.). Să vedem și cât va dura acest interimat”, a spus Budăi, la Antena 3 CNN.

Budăi: PSD nu fuge de responsabilitate

Întrebat dacă se aliniază opiniei primarului Buzăului, Constantin Toma, care a spus că PSD trebuie să intre la guvernare într-o coaliție a partidelor pro-europene, Budăi a spus că „nu e vorba de asumare”.

„Am făcut parte din guvernul care și-a asumat în noiembrie 2021, după o perioadă în care România a fost în degringoladă (…) și am venit atunci alături de colegii din PNL, am format un guvern, am lucrat personal la programul de guvernare al alianței formate. Am lucrat împreună zile și nopți, am făcut un program de guvernare și ne-am ținut de el. Deci PSD nu fuge de responsabilitate și a demonstrat că în momente grele știm să fim acolo. Trebuie să luăm o decizie acum în interiorul nostru, fără presiune din afară, pentru că noi nu am pus presiune pe nimeni. Este momentul ca noi, în interior, să discutăm ce și să decidem noi ce decizii luăm”, a mai spus Marius Budăi.

Budăi: Ne gândim la țară mai mult decât la un partid anume

Social-democratul a mai afirmat că PSD trebuie să se gândească „dacă cumva poate nu este periculos ca toate forțele pro-europene să fie la guvernare acum”.

„Aceste decizii trebuie cântărite cu atenție ca deciziile să fie unele corecte nu pentru PSD, pentru PNL, pentru USR. Trebuie să ne gândim la comunități, la comunitățile din care venim și să ne gândim la țara acum mai mult decât la un partid anumit”, a mai spus politicianul.

Liderii PSD au cerut reformarea partidului