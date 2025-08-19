Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus marți că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promis că va avea discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie CNN.

Un jurnalist de la conferința de presă de marți a dorit să afle dacă Vladimir Putin s-a angajat să aibă o întâlnire directă în perioada următoare.

„Așa a făcut, și tocmai v-am răspuns la această întrebare”, a declarat Karoline Leavitt.

Secretarul de presă al Casei Albe a primit o întrebare și din partea unui jurnalist de la CNN, pe același subiect.

Ea a afirmat că „Vă pot asigura că guvernul Statelor Unite și administrația Trump lucrează atât cu Rusia, cât și cu Ucraina pentru a realiza acest bilateral”.

Planurile pentru o discuție bilaterală între Putin și Zelenski sunt acum „în curs de desfășurare”, iar „multe opțiuni” se află pe masă, a mai declarat marți secretarul de presă.

Întrebată despre posibile locații, Karoline Leavitt a evitat să ofere detalii.

„Ambii lideri și-au exprimat dorința de a se întâlni, așa că echipa noastră de securitate națională va ajuta ambele țări să facă acest lucru”, a spus ea în fața reporterilor la Casa Albă.

Atunci când a fost întrebată despre schimbarea planurilor de la o întâlnire trilaterală la una bilaterală, Karoline Leavitt a declarat că „a fost o idee care a evoluat în cursul conversațiilor președintelui atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski, precum și cu liderii europeni”, iar „toți sunt de acord că acesta este un prim pas important”.

Ea a afirmat că Donald Trump este „de acord” cu organizarea unei întâlniri bilaterale fără participarea Statelor Unite.

„În cele din urmă, președintele a spus întotdeauna că există domenii de dezacord în acest război care vor trebui discutate și decise de aceste două țări. Prin urmare, el dorește ca aceste două țări să se angajeze în diplomație directă”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.