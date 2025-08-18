Sorin Grindeanu: „N-avem niciun fel de problemă cu eliminarea privilegiilor”

Sorin Grindeanu dă asigurări, la ieșirea din Biroul Permanent Național al PSD: „N-avem niciun fel de problemă cu eliminarea privilegiilor”.

Grindeanu a precizat că, pe lângă adoptarea Pachetelor Fiscale 1 și 2, este necesară o relansare economică: „Vorbim de câteva luni de Pachetele 1 și 2, dar și de relansare economică. Noi ținem foarte mult la acest lucru. Este foarte important pentru țara noastră să vorbim de un pachet care nu înseamnă efort bugetar”.

„Dacă n-ai semnat până acum ceva, cum să mai cred că mai și finalizezi acea investiție?”

Grindeanu a subliniat că PSD este conștient de faptul că trebuie dată o ordonanță de urgență pe tema PNRR, în sensul că administrațiile locale care nu au fost în stare să semneze contracte PNRR până acum, să nu mai închidă aceste contracte.

Șeful PSD a precizat că este clar că, dacă aceste administrații nu au încheiat contractele până acum, lucrările în sine vor tergiversa foarte mult.

„Dacă n-ai semnat până acum ceva, cum să mai cred că mai și finalizezi acea investiție? Mai ales că vorbim per total de următoarele sume: avem un PNRR care a fost aprobat la 28 de mld și avem investiții și tot ceea ce ține de PNRR acum în sumă de 48 de mld.

Între timp, s-a redus PNRR cu 6 – 7 mld., deci avem 21 de mld de euro, iar suma totală a proiectelor este de 48 de mld. Deci avem o diferență de 27 de mld pe care, dacă nu prioritizăm, toate apasă pe bugetul de stat”.