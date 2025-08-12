Cseke Attila: Soluția pentru Anghel Saligny poate veni la rectificare, am avea nevoie de încă 4,5 miliarde de lei

Cseke Attila precizează că Guvernul caută o soluție financiară pentru programul Anghel Saligny.

„Acest program anul acesta are o finanțare de zece miliarde de lei. Din păcate, din aceste zece miliarde, 3,6 miliarde sunt datorii de pe anul trecut și de aici vine problema noastră sau problema finanțării programului”, spune ministrul Dezvoltării.

El spune că soluția pentru programul Anghel Saligny ar putea veni la rectificarea bugetară: „Trebuie găsită o soluție financiară. La rectificarea bugetară sau în alt moment, de la alte ministere trebuie relocate resurse financiare, pentru că Ministerul Dezvoltării nu mai are resurse financiare, iar legea obligă într-o asemenea situație ca ministrul să înștiințeze despre acest lucru beneficiarii, ceea ce s-a întâmplat la 18 iulie”.

Ministrul Dezvoltării declară că programul Anghel Saligny trebuie să continue.

„Susțin necesitatea finanțării programului Anghel Saligny. Practic, dacă vorbim de cifre, noi am avea nevoie de încă 4,5 miliarde de lei, pentru a putea continua cu toate proiectele care sunt astăzi în derulare în Anghel Saligny. Altfel, pe baza prioritizării din februarie și pe baza înștiințării din 18 iulie, anul acesta, sunt 35%, peste 1.650 de obiective, care continuă ca și finanțare în 2025. Ca să continuăm și cu celelalte 2.700, ne trebuie această sumă de 4,5 miliarde”, încheie Cseke Attila.