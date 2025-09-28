China trimite 2.000 de muncitori în Europa pentru a construi o fabrică de baterii destinate vehiculelor electrice

Principalul producător chinez de baterii, CATL, trimite 2.000 de muncitori în Spania pentru a construi o fabrică de baterii pentru vehicule electrice de 4 miliarde €, subliniind dependența tot mai mare a Europei de tehnologia verde avansată a Beijingului, scrie Financial Times.

Deficitul de competențe și dependența strategică a Europei

Importul masiv de forță de muncă amintește de proiectele chineze de infrastructură din Africa, scoțând în evidență lipsa de expertiză a Europei în construcția și fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice.

Decizia CATL de a aduce mii de proprii muncitori asigură controlul asupra proceselor sensibile de producție, consolidând strategia mai amplă a lui Xi Jinping de a face industriile globale tot mai dependente de producția chineză.

Deși CATL a promis angajarea și formarea de personal local odată ce fabrica va deveni operațională, analiștii avertizează că restricțiile privind proprietatea intelectuală ar putea împiedica un transfer semnificativ de tehnologie către companiile europene.

Spania, în centrul strategiei Beijingului

Proiectul de la Zaragoza marchează ascensiunea Spaniei ca unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Chinei în Europa Occidentală, Stellantis alăturându-se CATL într-un parteneriat de 4 miliarde €.

Inițiativa a primit aproape 300 milioane € din fonduri europene, fiind susținută atât de guvernul socialist al Spaniei, cât și de opoziția conservatoare, care o consideră vitală pentru viitorul industriei auto.

Sindicatele locale salută crearea a mii de locuri de muncă pentru spanioli odată ce fabrica va fi operațională, însă mulți rămân sceptici că CATL va împărtăși know-how-ul esențial.

Criticii susțin că Europa riscă să obțină beneficii pe termen scurt în ocuparea forței de muncă, fără a-și asigura independența tehnologică pe termen lung față de dominația Beijingului.

Mize geopolitice și industriale

Expansiunea CATL face parte din strategia Chinei de a-și consolida controlul asupra lanțurilor globale de aprovizionare, în timp ce oficiali americani avertizează Spania asupra unor riscuri strategice serioase.

Prăbușirea companiei suedeze Northvolt la începutul acestui an a lăsat Europa fără cel mai puternic concurent intern, crescând dependența de firmele chineze pentru tranziția la mobilitatea electrică.

Deși CATL a promis că fabrica din Spania va trece la o forță de muncă majoritar locală până în 2026, există temeri că Europa va găzdui unități de producție fără a dezvolta expertiză critică.

Pentru Spania, însă, fabrica garantează viitorul uzinei Stellantis existente în Aragón, consolidând o industrie regională care angajează peste 35.000 de persoane.