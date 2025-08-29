Ministerul Dezvoltării a decontat lucrări de 2,4 miliarde de lei în mai puțin de trei săptămâni

Potrivit ministrului Cseke Attila, cele mai mari deconturi au fost realizate pentru lucrările finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 1,55 miliarde de lei.

Alte 619 milioane de lei au fost virate pentru facturile depuse în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, iar aproape 200 de milioane de lei au fost plătiți pentru proiectele implementate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), gestionat prin Compania Națională de Investiții.

„Dezvoltăm România și în contextul financiar actual. Asigurăm continuarea investițiilor în infrastructura locală și sprijinim autoritățile locale și constructorii, astfel încât proiectele mature, aflate în stadii avansate de execuție, să fie finalizate cât mai repede”, a declarat ministrul dezvoltării.

Cseke a reamintit că, la începutul acestui an, Guvernul a aprobat acte normative prin care investițiile cu finanțare de la bugetul național sunt prioritizate, pentru a eficientiza utilizarea fondurilor și a finaliza lucrările cu impact major pentru comunități.