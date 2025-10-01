Guvernul a oprit finanțările de noi proiecte până în 2027. Care sunt cele mai afectate domenii

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat un act normativ prin care se prioritizează investiţiile finanţate din bugetul naţional, în vederea eficientizării utilizării fondurilor publice.

„Aceste măsuri au ca obiectiv menţinerea echilibrului bugetar şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, prin reevaluarea priorităţilor investiţionale la nivel central şi local”, a anunţat ministrul Cseke Attila.

Actul normativ prevede posibilitatea încheierii contractelor de execuţie până la finalul anului viitor, pentru a sprijini proiectele finanţate prin Programul „Anghel Saligny”, şi creează cadrul juridic şi financiar ca Ministerul Dezvoltării să finanţeze, din venituri proprii, verificările acestor lucrări.

Stadioanele se vor realiza numai cu participarea autorităţilor locale la finanţarea acestora, prin convenţii de cofinanţare, în cuantum de 25% din valoarea lucrărilor. Lucrările începute continuă, dar noi proiecte nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă se finanţează din cuantumul contribuţiei proprii a beneficiarului.

Întrucât unele proiecte finanţate prin Programul „Anghel Saligny” şi prin Compania Naţională de Investiţii au scopuri similare, precum îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, acestea se vor finanţa printr-un singur program de investiţii.

„În actualul context economic, pentru a îmbunătăţi disciplina bugetară, oprim subprogramele de investiţii, precum cele de construire sau modernizare a sălilor de sport, a complexurilor sportive, a aşezămintelor culturale, a sălilor de cinema, a drumurilor de interes local şi a celor de interes judeţean, a celor în infrastructura de apă şi canalizare sau lucrări la fosele septice”, a subliniat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.