Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 după centralizarea a 23 din 24 de secții

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 arată un sprijin covârșitor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în diaspora, în special în România.
Andrei Rachieru
29 sept. 2025, 03:22, Politic

În cele 22 de secții centralizate din 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut peste 24.755 din voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024.

În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Maia Sandu a fost realesă cu aproximativ 55% la nivel național, iar în diaspora, peste 82% dintre moldovenii care au votat au ales-o pe Sandu. Având în vedere că România găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni din străinătate, sprijinul pentru Maia Sandu a fost masiv și aici, influențând semnificativ rezultatul general al scrutinului prezidențial.

Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în România, o cifră care confirmă că moldovenii din țara noastră vecină continuă să sprijine ferm agenda pro-europeană a președintei și formațiunii sale politice.

Acest sprijin ridicat reflectă, pe de o parte, încrederea diasporei în liderul PAS și, pe de altă parte, importanța votului moldovenilor din România pentru politica internă a Republicii Moldova.

Rezultatul final după centralizarea celor 22 din totalul de 23 de secții din România este următorul:

  • PAS – 88.22% (24755)
  • Partidul Nostru – 2.46% (690)
  • Blocul Patriotic – 1.91% (536)
  • BE „ALTERNATIVA” – 2.00% (560)
  • PPDA – 1.84% (516)
  • CUB – 0.60% (169)
  • PNM – 0.39% (110)
  • ANDREI NĂSTASE – 0.40% (113)
  • PP PSDE – 0.36% (102)
  • AUR – 0.24% (68)

Diaspora rămâne, în acest sens, un actor politic decisiv, capabil să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale, cât și al celor parlamentare.

Rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 pot fi consultate aici.