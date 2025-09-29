Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 după centralizarea a 23 din 24 de secții

În cele 22 de secții centralizate din 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut peste 24.755 din voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024.

În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Maia Sandu a fost realesă cu aproximativ 55% la nivel național, iar în diaspora, peste 82% dintre moldovenii care au votat au ales-o pe Sandu. Având în vedere că România găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni din străinătate, sprijinul pentru Maia Sandu a fost masiv și aici, influențând semnificativ rezultatul general al scrutinului prezidențial.

Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în România, o cifră care confirmă că moldovenii din țara noastră vecină continuă să sprijine ferm agenda pro-europeană a președintei și formațiunii sale politice.

Acest sprijin ridicat reflectă, pe de o parte, încrederea diasporei în liderul PAS și, pe de altă parte, importanța votului moldovenilor din România pentru politica internă a Republicii Moldova.

Rezultatul final după centralizarea celor 22 din totalul de 23 de secții din România este următorul:

PAS – 88.22% (24755)

Partidul Nostru – 2.46% (690)

Blocul Patriotic – 1.91% (536)

BE „ALTERNATIVA” – 2.00% (560)

PPDA – 1.84% (516)

CUB – 0.60% (169)

PNM – 0.39% (110)

ANDREI NĂSTASE – 0.40% (113)

PP PSDE – 0.36% (102)

AUR – 0.24% (68)

Diaspora rămâne, în acest sens, un actor politic decisiv, capabil să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale, cât și al celor parlamentare.

Rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 pot fi consultate aici.