Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 după centralizarea a 23 din 24 de secții

În cele 22 de secții centralizate din 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut peste 24.755 din voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024.
În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Maia Sandu a fost realesă cu aproximativ 55% la nivel național, iar în diaspora, peste 82% dintre moldovenii care au votat au ales-o pe Sandu. Având în vedere că România găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni din străinătate, sprijinul pentru Maia Sandu a fost masiv și aici, influențând semnificativ rezultatul general al scrutinului prezidențial.
Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în România, o cifră care confirmă că moldovenii din țara noastră vecină continuă să sprijine ferm agenda pro-europeană a președintei și formațiunii sale politice.
Acest sprijin ridicat reflectă, pe de o parte, încrederea diasporei în liderul PAS și, pe de altă parte, importanța votului moldovenilor din România pentru politica internă a Republicii Moldova.
Rezultatul final după centralizarea celor 22 din totalul de 23 de secții din România este următorul:
Diaspora rămâne, în acest sens, un actor politic decisiv, capabil să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale, cât și al celor parlamentare.
Rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 pot fi consultate aici.