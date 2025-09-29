Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 după centralizarea tuturor secțiilor

În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024.

În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Maia Sandu a fost realesă cu aproximativ 55% la nivel național, iar în diaspora, peste 82% dintre moldovenii care au votat au ales-o pe Sandu. Având în vedere că România găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni din străinătate, sprijinul pentru Maia Sandu a fost masiv și aici, influențând semnificativ rezultatul general al scrutinului prezidențial.

Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în România, o cifră care confirmă că moldovenii din țara noastră vecină continuă să sprijine ferm agenda pro-europeană a președintei și formațiunii sale politice.

Acest sprijin ridicat reflectă, pe de o parte, încrederea diasporei în liderul PAS și, pe de altă parte, importanța votului moldovenilor din România pentru politica internă a Republicii Moldova.

Rezultatul final după centralizarea celor 23 de secții din România este următorul:

PAS – 88,12% (25.740 voturi)

Partidul Nostru – 2,51% (734 voturi)

Blocul Electoral „Alternativa” – 2,00% (585 voturi)

Blocul Patriotic – 1,89% (553 voturi)

Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) – 1,84% (537 voturi)

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) – 0,64% (186 voturi)

Andrei Năstase – 0,40% (116 voturi)

Partidul Național Moldovenesc (PNM) – 0,38% (111 voturi)

PP PSDE – 0,37% (107 voturi)

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 0,25% (72 voturi)

Mișcarea Respect Moldova (MRM) – 0,24% (70 voturi)

Blocul Electoral „Împreună” – 0,24% (69 voturi)

Liga Orașelor și Comunelor (LOC) – 0,23% (67 voturi)

Olesea Stamate – 0,22% (63 voturi)

Victoria Sanduța – 0,17% (49 voturi)

Partidul Popular ALDE – 0,14% (40 voturi)

Partidul Liberal (PL) – 0,13% (38 voturi)

Tatiana Crețu – 0,07% (21 voturi)

Alianța „Moldovenii” – 0,06% (18 voturi)

Blocul Electoral „BUN” – 0,04% (11 voturi)

PP NOI – 0,04% (11 voturi)

Uniunea Consiliilor Sătești și Municipale (UCSM) – 0,04% (11 voturi)

PPMM (retras) – 0,00% (0 voturi)

Diaspora rămâne, în acest sens, un actor politic decisiv, capabil să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale, cât și al celor parlamentare.

Rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 pot fi consultate aici.