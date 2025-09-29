Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”. Ce scriu agențiile despre câștigul PAS în fața opoziției

Rezultatul categoric al Partidului Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, a devenit subiect principal în presa internațională. Luni dimineață, cele mai mari publicații ale lumii au acoperit subiectul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Ele au relatat despre miza europeană a alegerilor din Republica Moldova, care, odată cu această victorie în scrutin, și-a asigurat intrarea în Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de partidul său care a dominat alegerile legislative, au fost în prim plan pentru jurnaliștii din afară.

Corriere della Sera a publicat un material mai amplu și a descris-o pe Maia Sandu ca fiind „femeia care a ales să se emancipeze clar de Moscova și a ales fără ambiguitate Europa”.

Cotidianul italian a relatat că PAS a intrat singur în cursă, în timp ce adversarii pro-ruși și comuniști au format un bloc politic comun.

Marco Imarisio de la Corriere della Sera a scris și despre faptul că „frontul favorabil Bruxelles-ului a rezistat și, conform datelor difuzate în primele ore ale dimineții, a cucerit chiar majoritatea absolută, așa cum s-a întâmplat în 2021, deși momentan nu cu procentul de 52,8% de acum patru ani”.

Concluzia ziarului italian a fost că rezultatul alegerilor de duminică arată „existența a două suflete opuse și ireconciliabile în corpul aceleiași țări”.

„Orașele au ales fără ezitare PAS, Chișinăul fiind cap de listă, în timp ce zonele rurale au votat Blocul Patriotic. În vest s-a votat pentru Europa, în partea de est a țării s-a ales Rusia, ca să spunem așa. Tinerii vor noul, persoanele în vârstă regretă trecutul. La mijloc, aproape simbolizând fractura, curge râul Nistru (…) Poate că Europa poate răsufla ușurată. Dar în Moldova, stabilitatea pare încă departe”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung a descris Republica Moldova drept un „stat agrar sărac” și a relatat că „forțele pro-europene și cele pro-ruse se luptă de zeci de ani pentru direcția pe care ar trebui să o urmeze țara. Chiar și în capitala Chișinău, mulți oameni au declarat în ziua votului că există doar aceste două direcții pentru țară”.

Agenția de presă Reuters a publicat un articol luni dimineață despre guvernul de la Chișinău, care acum poate „răsufla ușurat”.

„Partidul de guvernământ pro-european al Moldovei a devansat confortabil rivalul său înclinat spre Rusia în cadrul alegerilor parlamentare cruciale, pe măsură ce rezultatele finale s-au confirmat luni, reprezentând o ușurare pentru guvern în efortul său de a rămâne în afara orbitei Moscovei”, a scris Reuters.

Dan Peleschuk de Reuters a relatat că a fost „performanța electorală mai puternică decât se aștepta a PAS” și faptul că aceasta „sugerează că platforma sa de integrare europeană și rupere de Rusia încă rezonează în rândul unor segmente largi de alegători”.

Le Monde a scris astăzi despre aceste rezultate din Republica Moldova că se datorează unui „scrutin decisiv”, dar și despre încheierea unor „alegeri extrem de tensionate”.

Publicația franceză a menționat că votul din Moldova „a fost umbrit de temerile legate de cumpărarea de voturi și de tulburări, precum și de o «campanie de dezinformare fără precedent» condusă de Rusia, potrivit UE”.

CNN a relatat, în articolul numit „Partidul pro-UE aflat la guvernare în Moldova câștigă alegerile marcate de acuzații de amestec din partea Rusiei” că rezultatul alegerilor din Republica Moldova „menține în viață demersul de aderare a Moldovei la UE”.

Jurnaliștii americani de la CNN au scris că „observatorii și oficialii partidelor au numit votul de duminică cea mai importantă alegere din istoria post-independență a Moldovei, fiind văzută pe scară largă ca o alegere între o mai mare integrare cu UE sau o revenire pe orbita Rusiei”.

De asemenea, BBC a scris în reportajul complex pe care l-au publicat luni dimineață despre „o victorie clară și o nouă majoritate în Parlament, la alegerile considerate esențiale pentru viitorul drum al țării sale către UE”.

Nici The Guardian nu s-a lăsat mai prejos în acoperirea acestor alegeri în țara de peste Prut. Ziarul a relatat că PAS „a depășit rezultatele sondajelor pre-electorale, care sugeraseră că va rămâne cel mai mare partid”.

Totodată, The Guardian a spus că „rezultatele alegerilor vor fi bine primite la Bruxelles și în alte capitale europene, unde temerile erau mari că Moscova ar putea obține un punct de sprijin într-o regiune vitală strategic, pe măsură ce își intensifică campania hibridă pe întregul continent”.