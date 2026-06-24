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Cum vede Dragoș Pîslaru viitoarea formulă de guvernare: PSD monocolor sau guvern minoritar PNL–USR–UDMR susținut de PSD

Inivtat la emisiunea „Harta de impact”, realizată de Economedia și G4Media, Dragoș Pîslaru a conturat două scenarii politice majore privind formarea unui viitor guvern, punând accent pe responsabilitatea PSD în actualul context de criză politică.
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Andrei Rachieru
24 iun. 2026, 14:24, Politic
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Acesta a susținut că, în opinia sa, nu există o singură variantă de guvernare, ci două opțiuni distincte.

Prima ar fi formarea unui guvern monocolor PSD, scenariu pe care l-a asociat cu asumarea de către social-democrați a responsabilității pentru declanșarea crizei politice și pentru ceea ce a numit „torpilarea guvernului”.

În același timp, Pîslaru a afirmat că un al doilea scenariu, pe care îl consideră „viabil” și chiar cu „un ascendent moral mai mare”, ar fi un guvern minoritar format din PNL–USR–UDMR și minorități naționale, susținut indirect printr-un acord politic cu PSD.

El a descris această formulă drept una condiționată de un angajament politic clar, eventual sub forma unui moratoriu de cel puțin șase luni.

În discursul său, acesta a făcut referire și la ceea ce a numit episoade de tensiune politică recente, inclusiv eșecul asociat guvernului Veștea și implicarea unor lideri PSD în susținerea unor demersuri controversate, susținând că partidul ar fi depășit „linii roșii” în anumite momente politice.

În final, Pîslaru a subliniat că discuțiile privind viitoarea formulă guvernamentală rămân deschise, dar condiționate de un acord politic solid între principalele forțe parlamentare.

Întrega emisiune poate fi urmărită AICI.

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