Dan Barna a fost reales vicepreședinte al ALDE Party

Potrivit unui comunicat al USR, în calitatea sa de vicepreședinte, Dan Barna coordonează cooperarea cu Renew Europe, Renew Europe Committee of the Regions (CoR), Liberal South East European Network (LIBSEEN), este responsabil de coordonarea și comunicarea cu partidele și partenerii din România, Bulgaria, Moldova, Macedonia de Nord, Albania, Kosovo, Muntenegru, Serbia și este parte din deciziile grupului de lucru pentru mecanismul de monitorizare a valorilor familie liberale.

„Aceste responsabilități arată că USR și Dan Barna vor continua să fie o voce puternică pentru promovarea liberalismului, democrației și statului de drept în întreaga Uniune Europeană și în vecinătatea sa”, se arată în comunicat.

Delegația USR prezentă la Congresul ALDE, condusă de președintele Dominic Fritz, a fost formată din miniștrii USR Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Ionuț Moșteanu, Radu Miruţă, parlamentarii Ștefan Pălărie, Iulian Bulai, Oana Murariu, Allen Coliban, Cynthia Păun, Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, consilierele locale Diana Mureșan, Lavinia – Ioana Udrea, purtătorul de cuvânt al USR Cristian Seidler, Alina Gîrbea și Roxana Vilcu.