Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Guvernul Niculescu este sortit eșecului”

Dan Dungaciu consideră că invocarea permanentă a „stabilității” a ajuns să producă exact efectul invers, în condițiile în care partidele care au susținut actuala formulă politică se repoziționează între putere și opoziție fără ca arhitectura de fond să se schimbe.

„Această obsesie a stabilității, mă știți cum e, cele mai stabile lucruri din lume sunt cimitirile. Dar nimeni nu ar vrea să trăiască acolo sau să fie acolo. Deci, obsesia asta a stabilității a adus România în situația în care se află. Și, de fapt, tot ce s-a întâmplat acolo este o reformulare sau reamenajare a actorilor care sunt meniți să garanteze în România stabilitatea.”

„Știți cum e dansul acela la curtea regilor francezi, care se numește quadrille. Sunt mai multe perechi care stau față în față, se tot mișcă, se amestecă între ele, se apleacă, se salută, se învârt unii în jurul celorlalți. Practic, un dans care se desfășoară cu aceiași actori, care se tot mută de la o pereche la alta. Asta a fost guvernarea României și asta va fi guvernarea României. Ce s-a întâmplat? S-au schimbat doar între ei.”

Prim-vicepreședintele AUR apreciază că noul Executiv va putea cel mult să gestioneze chestiunile curente și bugetul, fără forța politică necesară pentru reforme structurale.

„Acest guvern probabil va reamenaja pe aici, pe acolo, liniile bugetare și va face bugetul. O chestiune, mă rog, quasi, iertați-mă, elementară de fundament al funcționării oricărei guvernări. Dar mai mult decât atât, în termen de viziune, în termen de aplicare a unei viziuni, din punctul meu de vedere, guvernul acesta este… Știți cum se zice în fotbal: te naști talent și mori speranță. Deci, guvernul ăsta este sortit eșecului.”

„România are nevoie de o viziune pe care să o implementeze, are nevoie de lucruri pe care să le facă și nu le-a făcut, are nevoie de o stabilitate politică de la care poate să plece orice, practic.”

Dungaciu susține că actuala structură parlamentară va face aproape imposibilă realizarea unor reforme profunde, fiecare proiect fiind dependent de negocieri punctuale între partide cu interese și electorate diferite.

„Acest guvern nu va reuși să facă nimic din ceea ce Guvernul Bolojan a spus că nu a putut să facă pentru că nu a avut susținere politică. Deci nimic din ceea ce înseamnă schimbare fundamentală sau schimbare structurală, ca să folosesc cuvinte mari. Pentru că nu e. Fiecare lucru trebuie negociat. De la administrație, reforma administrativă, nu puține sunt lucruri. Cu cine s-o discuți? Pentru că toate partidele care se află la putere sau în opoziție s-au amestecat.”

În ceea ce privește reforma administrației publice, Dan Dungaciu consideră că AUR are un avantaj politic important tocmai prin faptul că nu este dependent de o rețea extinsă de administrații locale.

„Singurul partid care ar putea să facă reformă în administrația publică substanțială și structurală este Partidul AUR, inclusiv pentru că are avantajul de a nu avea foarte mulți primari în funcție. Deci este degrevat, dacă vrem, de această presiune politică. Deci ei nu o să facă nimic în timpul ăsta, din toate lucrurile pe care vorbim noi aici. Se va târî negociind fiecare lucru în parte.”

Prim-vicepreședintele AUR avertizează că, în lipsa unor schimbări structurale, noul Cabinet riscă să devină doar o continuare mai slabă a precedentei guvernări.

„Este evident că nu va reuși să livreze ceva esențial pentru România. Adică ceva în care să modifice starea României și structura și funcționarea României într-un mod radical față de cum a funcționat România în timpul guvernării Bolojan. […] Dacă nu se va mișca nimic structural în țara asta, evident că acest guvern este complet inutil, că este numai o prelungire mai slabă, mai bleagă, mai neputincioasă a guvernării Bolojan. Pentru că măcar Bolojan, atunci când a guvernat, a avut o majoritate cât de cât consistentă.”

Dungaciu afirmă că AUR păstrează pe masă toate instrumentele politice, inclusiv o eventuală moțiune de cenzură, iar alegerile anticipate rămân o soluție dacă România intră din nou într-un blocaj.

„Anul viitor se pot organiza alegeri anticipate. De ce să nu se poată vota? De ce să nu se poată organiza? Teoretic, se pot organiza alegeri anticipate dacă acest guvern intră într-o criză sau România se va bloca, așa cum s-a mai blocat.”

„Cea mai bună soluție pentru România ar fi să avem alegeri anticipate. Toată povestea aceea cu legislația… Acum e și bugetul, nu mai există scuza asta.”

„Acum, cea mai bună soluție pentru România ca să se redreseze politic… Dacă nu e stabilitatea minimă, politica nu poate să susțină niciun proiect. Un proiect mare până la capăt.”

În opinia sa, o majoritate rezultată în urma unor alegeri ar oferi inclusiv mai multă credibilitate în relația cu investitorii și instituțiile financiare externe decât un guvern care nu dispune de suficientă putere politică pentru a-și trece proiectele.

„Mai bine, du-te și operează. Și discutăm după aceea. Pentru că șansele ca să repari boala de care suferi sunt mai mari dacă faci anticipate și construiești o majoritate cu care putem să vorbim. […] Când vin și discut cu un guvern care nu are putere politică, evident că eu nu o să văd niciodată” a declarant prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.