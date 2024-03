Dan Mihalache: „Dacă au minte în cap, da. Îşi pun candidat comun şi la Primăria Generală şi la Preşedinţie”

„Din punct de vedere al calendarului electoral, comasarea are sens şi logică. Din punctul de vedere al coaliţiei, ştiţi că eu am fost de mulţi ani un susţinător al unei mari coaliţii PNL – PSD şi că am avut un anumit rol chiar şi în constituirea a ceea ce a fost USL, tot o alianţă PNL – PSD. Dar ceea ce pot să observ cu o oarecare tristeţe şi neplăcere este că managementul acestei formule este destul de neclar şi nu răspunde unor întrebări simple. De pildă: care este sensul de a avea listă unică la europarlamentare şi candidaturi separate la nivel local? Eu aş fi văzut fie liste separate, fie liste comune de sus până jos. Dar mai ales nu-mi răspunde la o altă întrebare simplă, şi asta va deveni un cost pentru această formulă politică. Partidele acestea două - de ce se unesc ele să facă lucrul acesta? Care este obiectivul? Care este proiectul? Bun, stabilitatea este unul dintre argumente, dar oamenilor, cetăţenilor, trebuie să le dai o dimensiune de proiecţie. Să le spui: noi vrem să facem lucrurile acestea împreună – ca să facem ce? Un proiect!”, a declarat Dan Mihalache, fostul şef al Administraţiei Prezidenţiale, actual ambasador al României în Cipru, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

„Va fi o campanie pentru europene dar în acelaşi timp PSD şi cu PNL vor competiţiona pentru administraţia locală. Lumea nu este proastă, lumea înţelege. Şi totul începe să creeze impresia că de fapt singura preocupare a celor 2 partide este să-şi împartă puterea, influenţa şi să-şi garanteze supravieţuirea. Dar acest lucru riscă la un moment dat să penalizeze sever această formulă şi, mai ales, riscă să potenţeze acele zone de electorat care nu sunt confortabile cu aceste aranjamente. Şi s-ar putea să constatăm că votul va merge spre forţele care vor contesta acest aranjament. Ca-n melodia: „Soarele şi pionierii şi-au dat mâna peste ţară”, noi n-am prea vrea chestia aceasta, noi votăm cu alţii sau stăm acasă. (...) Nu cred că problema este la domnul Ciolacu şi la domnul Ciucă, cred că problema este că la nivelul leadership-ului este o înţelegere foarte simplistă şi reducţionistă a mecanicii politice şi, în acelaşi timp, este o lipsă de conştientizare a faptului că societatea s-a schimbat, că oamenii au mai multe surse de informare, că toată lumea stă fixată pe paradigmele vechi. (...) Uneori, cei care construiesc aceste strategii sunt încremeniţi în mentalul anului 2000, 2004. I-a spus cineva electoratului bucureştean ce îi propune? Dacă ar exista o ofertă consistentă, poate nici Piedone, cu tot TikTok-ul lui, poate lumea ar zice: uite, aceştia sunt capabili să capabili să schimbe viaţa noastră. Iar Piedone rămâne un tip care umblă prin popor. (....) Degeaba măsurăm. Măsurăm ceea ce electoratul percepe acum. Dacă îi dai o alternativă şi cifrele se mişcă”, a declarat Mihalache.

Acesta a vorbit în emisiune şi despre candidaturile la Preşedinţie, dar şi despre pericolul AUR:

„USL s-a rupt din cauza faptului că o anumită înţelegere făcută între Victor Ponta şi Crin Antonescu n-a fost respectată. Dacă oamenii sunt corecţi şi desenează un anumit tip de înţelegere...În ceea ce-l priveşte pe domnul Ciucă, eu sunt convins că este un om corect şi pe Marcel Ciolacu – că este un om de cuvânt – nu văd care ar fi....(...) Dacă au minte în cap, da. Îşi pun candidat comun şi la Primăria Generală şi la Preşedinţie. Este o formulă care, într-adevăr, să garanteze o guvernare, un proiect pe 4 ani de care România are nevoie. Dacă vor sta fixaţi în ideea că - punem noi Preşedinte ca să ne jucăm cu instituţiile de forţă, să avem grijă de prieteni şi de adversari, să avem ca Preşedinte – serviciile secrete şi alte lucruri care flendură prin capul unora şi al altora, inclusiv a unor prieteni de-ai mei din PNL – că nu se poate să nu avem Preşedintele României, atunci o să iasă cine o să iasă. Poate ne trezim cu un Preşedinte al României din partea AUR. (...) Cei din AUR stau pe un pachet de voturi şi acel pachet de voturi poate să-i propulseze în turul 2 al alegerilor prezidenţiale. Atenţie: în turul 2 nu se ştie niciodată ce se întâmplă. Noi am mai trăit o experienţă cu domnul Ponta, ca să o luăm pe cea mai apropiată. În turul 1 conducea cu 40% şi în turul 2 a mâncat bătaie cu 10% diferenţă. Lumea este imprevizibilă, nu se ştie niciodată.

Vă spun sincer că mi se pare că este o bagatelizare a acestui curent, care nu este un simplu accident istoric şi cu care va trebui ca să ne obişnuim şi care are capacitatea lui de a strânge energii negative din societate. Dacă nu-i contrapui un proiect – şi nu doar repetând că sunt o formulă extremistă, pentru că lumea nu este foarte convinsă de chestiunea asta – ci spunând publicului că oamenii n-au nevoie de experimente ci de soluţii concrete şi de oameni serioşi – s-ar putea să avem surprize”.

Mihalache susţine că nu-şi poate da seama, având în vedere schimbările din societate, ce şansă au candidaturile independente pentru Palatul Cotroceni.

„Nu-mi dau seama. Dacă ne luăm după teoria clasică a faptului că partidele asigură aparatul politic al candidatului la Preşedinţie, probabil că nu (n.r. independenţii n-au şanse). Dar, încă o dată vă spun, nu ştim cât s-a schimbat societatea”.

În ceea ce priveşte reîntoarcerea sa în politică, actualul ambasador susţine că este nevoie de un proiect care să restarteze România: „Mi-ar plăcea să fiu parte a unui proiect care să dea un sens unei Românii care are acum nevoie de un restart. Proiectul este destul de bine definit, cel puţin în capul meu. Cu oamenii avem o problemă în ţara aceasta”.