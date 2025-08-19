Israelul, sub presiune să răspundă până vineri la propunerea Hamas pentru încetarea focului

Israelul este așteptat să transmită până vineri răspunsul său la un nou plan de încetare a focului în Gaza, acceptat de Hamas, scrie The Guardian.

Propunerea, considerată aproape identică cu un cadru anterior sprijinit de SUA, vine pe fondul unei presiuni internaționale și interne tot mai mari asupra guvernului premierului Benjamin Netanyahu de a pune capăt războiului devastator, care a făcut peste 62.000 de victime palestiniene.

Planul de încetare a focului și schimbul de prizonieri

Încetarea focului propusă pentru 60 de zile ar presupune ca Hamas să elibereze aproximativ jumătate dintre cei 20 de ostatici israelieni rămași, precum și trupuri, în schimbul a 150 de prizonieri palestinieni.

Deși Hamas și-a redus unele cerințe, inclusiv privind zona tampon de securitate, Israelul a insistat public asupra unui acord complet, nu parțial.

Relatările sugerează că planul este foarte apropiat de o inițiativă anterioară propusă de fostul trimis special al SUA, Steve Witkoff.

Mediere internațională și preocupări umanitare

Șeful Mossad, David Barnea, a vizitat recent Qatarul, alimentând speculațiile că negocieri neoficiale sunt în desfășurare.

Egiptul și Qatarul, în calitate de mediatori, au declarat că „mingea este acum în terenul Israelului”.

Între timp, ONU a avertizat asupra foametei generalizate din Gaza, provocată de restricțiile Israelului asupra ajutorului umanitar, calificând criza drept rezultat direct al politicii guvernamentale.

Tensiuni politice în Israel

Netanyahu este prins între presiunile interne și cele externe. Aliații de extremă dreapta amenință cu prăbușirea fragilei sale coaliții dacă acceptă un armistițiu, în timp ce protestele masive cer un acord pentru eliberarea ostaticilor.

Analiștii observă schimbările de poziție ale premierului și sugerează că presiunea SUA sau nemulțumirea publică tot mai mare l-ar putea obliga să accepte.

Experții avertizează că respingerea planului riscă să amplifice condamnările internaționale și sancțiunile, agravând instabilitatea politică din Israel.