Acord fragil pentru Gaza. Qatar și Egipt așteaptă răspunsul Israelului la noua propunere de încetare a focului în Gaza

Hamas a acceptat o nouă propunere de armistițiu și eliberare a ostaticilor, prezentată de Qatar și Egipt, iar mediatorii așteaptă acum răspunsul oficial al Israelului, care menține condiția eliberării tuturor ostaticilor și a dezarmării grupării, potrivit BBC.

Mediatori din Qatar și Egipt așteaptă poziția oficială a Israelului după ce Hamas a anunțat că este de acord cu o nouă propunere de încetare a focului în Gaza.

Planul, descris de Doha drept „aproape identic” cu cel prezentat anterior de emisarul american Steve Witkoff, prevede un armistițiu de 60 de zile, în timpul căruia jumătate dintre cei aproximativ 50 de ostatici deținuți în Gaza ar urma să fie eliberați, iar cele două părți să negocieze un acord final pentru încheierea războiului.

Condițiile israelienilor

Hamas a transmis că nu a cerut modificări și că vede documentul ca pe „un acord parțial care să ducă la unul cuprinzător”.

Oficialii israelieni, însă, au reafirmat că nu vor accepta decât eliberarea tuturor ostaticilor, alături de condiții suplimentare: dezarmarea Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza și instalarea unei administrații care să nu fie condusă nici de Hamas, nici de Autoritatea Palestiniană.

Între timp, guvernul condus de Benjamin Netanyahu pregătește aprobarea unui plan militar pentru ocuparea orașului Gaza, unde bombardamentele israeliene s-au intensificat în ultimele zile.

Netanyahu: Războiul nu se va încheia fără îndeplinirea condițiilor stabilite de cabinet

Premierul israelian a declarat că Hamas se află „sub o presiune enormă”, dar a subliniat că războiul nu se va încheia fără îndeplinirea condițiilor stabilite de cabinet.

Decizia Israelului vine pe fondul unor proteste masive la Tel Aviv, unde sute de mii de oameni au cerut guvernului să accepte un acord care să pună capăt războiului și să aducă acasă toți ostaticii.

Familiile celor răpiți avertizează că o nouă ofensivă militară în Gaza City le-ar putea pune viața în pericol.