Palestinieni părăsesc Gaza City înaintea ofensivei israeliene

O parte dintre locuitorii orașului Gaza și-au părăsit deja locuințele, temându-se de o ofensivă iminentă a armatei israeliene asupra celei mai mari aglomerări urbane din enclavă.

Familiile se îndreaptă spre vestul orașului sau chiar spre sud, după luni de bombardamente constante și strămutări repetate.

„Oamenii din Gaza City sunt ca niște condamnați la moarte care așteaptă execuția”, a declarat pentru Reuters Tamer Burai, un om de afaceri local, explicând că își mută părinții și familia pentru a-i proteja de un posibil asalt.

Planurile Israelului de a prelua controlul asupra orașului au declanșat proteste interne de amploare, cu zeci de mii de israelieni care cer un acord pentru încetarea războiului și eliberarea celor 50 de ostatici încă deținuți în Gaza.

În același timp, Egiptul și Qatarul intensifică negocierile cu Hamas, considerate „ultima încercare” de a evita o ofensivă terestră.

Premierul Benjamin Netanyahu a descris Gaza City drept „ultimul bastion” al Hamas, însă oficiali militari israelieni avertizează că o incursiune terestră ar putea pune în pericol viețile ostaticilor și ar risca să transforme conflictul într-un război de gherilă prelungit și sângeros.

ONU estimează că 1,35 milioane de persoane au nevoie urgentă de adăposturi de urgență, iar unii economiști palestinieni avertizează că ar fi necesare cel puțin 100.000 de corturi noi pentru a găzdui valul de strămutați. Între timp, autoritățile sanitare din Gaza au anunțat că numărul morților din cauza foametei și malnutriției a ajuns la 263, dintre care 112 copii.