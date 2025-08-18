Surse: Hamas a acceptat o nouă propunere de armistițiu în Gaza

Delegația Hamas a primit la Cairo o nouă propunere de armistițiu în Fâșia Gaza, care prevede un armistițiu inițial de 60 de zile și eliberarea ostaticilor în două etape, a declarat luni un oficial palestinian.

Această ultimă propunere a fost acceptată, potrivit unei surse Hamas care este citată de AFP și Le Figaro.

La discuțiile de la Cairo participă mediatori din Egipt, Qatar și Statele Unite. Dacă informația va fi confirmată în mod oficial de ambele părți nu se știe ce se va întâmpla cu planul israelienilor privind cucerirea orașului Gaza.