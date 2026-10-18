Daniel Zamfir, replică pentru Bolojan: „Mi-a displăcut foarte tare felul în care a condus România”

Întrebat despre faptul că lui Ilie Bolojan „îi displace profund” resursa umană a PSD, Daniel Zamfir a spus că nu se aștepta la aprecieri din partea liderului PNL. „Deși de foarte multe ori a spus că este satisfăcut de prestația domniilor lor în guvern”, a adăugat el.

Liderul senatorilor social-democrați l-a ironizat pe Bolojan pentru criticile la adresa lui Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătății, în condițiile în care cu ceva timp în urmă spunea că apreciază miniștrii PSD. „Acum aflăm de la domnul Bolojan cât de rău a fost domnul Rogobete”, a spus Zamfir. În timpul grevei din spitale din vară, Bolojan îl numise pe Rogobete „unul dintre piromanii” acesteia.

„Acest guvern este vital pentru România”

Zamfir a declarat că oamenii așteaptă un guvern și că noul Executiv are „niște urgențe care nu mai pot fi amânate”. Potrivit lui, acesta ar fi fost principalul motiv pentru care Ilie Bolojan a vrut „să scape” acum de la Palatul Victoria, ca problemele care urmează „să nu se rostogolească mai mult decât e cazul”.

Întrebat dacă regretă plecarea lui Bolojan, Zamfir a răspuns: PSD și-ar fi dorit ca acesta să plece „cu mult mai repede”. Dacă Bolojan ar fi acceptat imediat după moțiune fie un guvern tehnocrat, fie un premier de la PNL, „poate că n-ar fi ajuns cu atâtea luni de zile pe perioadă de interimat”, a spus senatorul.

Daniel Zamfir este senator PSD de București și liderul grupului social-democrat din Senat. Miniștrii propuși vor fi audiați luni și marți în comisiile parlamentare, iar marți, de la ora 14:00, Parlamentul votează învestitura Guvernului Niculescu.