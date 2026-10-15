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„Deja mi-e milă de Nazare”. USR: ministrul Finanțelor va trebui să apere zilnic vistieria de PSD

Deputatul USR Bogdan Rodeanu acuză PSD că a intrat la guvernare pentru a controla bugetul pe 2027, ultimul an dinaintea alegerilor, și spune că îi este „milă” de Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor. Rodeanu a comparat noul cabinet cu „povestea lui Ali Baba și a celor 40 de hoți”.
„Deja mi-e milă de Nazare”. USR: ministrul Finanțelor va trebui să apere zilnic vistieria de PSD
Sursa foto: Facebook / Bogdab Rodeanu
Andreea Tobias
15 oct. 2026, 21:39, Politic
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„Deja mi-e milă de Nazare. Va trebui să reziste zilnic asaltului hoților”, a scris Rodeanu pe Facebook.

Potrivit deputatului USR, ministrul Finanțelor va trebui să apere banii statului de ceea ce el numește „alianța PSD-AUR”, atât în Guvern, cât și în Parlament. AUR nu face însă parte din cabinetul propus: pe lista depusă joi în Parlament se află 11 miniștri PSD și 8 independenți, iar PNL și UDMR au anunțat că vor vota guvernul.

Bugetul pe 2027, „miza disperată”

Rodeanu susține că PSD vrea să controleze bugetul pe 2027, anul preelectoral, pentru că sondajele îl plasează mult sub AUR. Deputatul îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că a „târât PSD-ul în gard” cu moțiunea de cenzură și că pregătește, în cuvintele lui, „jaful secolului”.

Despre miniștrii propuși de PSD, Rodeanu afirmă că au fost aleși pentru loialitatea față de partid, nu pentru competență.

„USR va fi în Parlament și ne vom împotrivi pe toate căile”, a transmis deputatul.

Miniștrii propuși vor fi audiați luni în comisii, iar votul de învestitură al guvernului Luca Niculescu este programat marți, 20 octombrie, la ora 14.00. USR a anunțat deja că nu va vota cabinetul.

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